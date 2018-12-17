Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!

Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT) yakından ilgilendiren açıklama Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dünkü büyük buluşmanın akabinde yaptığı açıklamada emeklilikte yaşa takınlarla ilgili bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını söyledi. Selçuk, bir kavram karmaşası olduğunu, yaş sınırının emekli olabilmek için gerekli şartlar arasında yer aldığını ifade etti.

"EYT ile ilgili bir kavram karmaşası var"

Meclis'te konuşan Bakan Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takınlar (EYT) ile ilgili açıklama yaptı. Selçuk, "EYT ile ilgili bir kavram karmaşası var, yaş sınırının emekli olabilmek için gerekli şartlar arasında yer alıyor" dedi.