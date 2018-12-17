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Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:16
Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!

Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT) yakından ilgilendiren açıklama Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dünkü büyük buluşmanın akabinde yaptığı açıklamada emeklilikte yaşa takınlarla ilgili bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını söyledi. Selçuk, bir kavram karmaşası olduğunu, yaş sınırının emekli olabilmek için gerekli şartlar arasında yer aldığını ifade etti.

"EYT ile ilgili bir kavram karmaşası var"

Meclis'te konuşan Bakan Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takınlar (EYT) ile ilgili açıklama yaptı. Selçuk, "EYT ile ilgili bir kavram karmaşası var, yaş sınırının emekli olabilmek için gerekli şartlar arasında yer alıyor" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:16
  1. Zehra Zümrüt Selçuk
  2. EYT
  3. emeklilikte yaşa takılanlar

YORUM YAZ

  • MilletMillet19 dk önce
    Bu hanım efendi azı yukarıda yürürken bir gün düşecek. Sahi bu bilgiyi yazılı mı vermiş yoksa konuşmasını biliyor mu merak ediyorum

Günün Özeti

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