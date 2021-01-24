  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!
Gündem

Bakan Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktalarına emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 14:25:00 -
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Twitter hesabından, EBA destek noktaları ile ilgili videolu paylaşımda bulunuldu.

81 il ve 783 bin 562 kilometrekarede sayıları her geçen gün artan EBA destek noktalarıyla Bakanlığın öğrencilerin yanında olduğuna işaret edildi.

Video da Bakan Ziya Selçuk'un, "Kavuşma anlarımızda tebessümle bakan gözler, heyecanımızı artırıyor. Gece gündüz demeden bu yolculuğa emek veren herkese teşekkürlerimizle..." mesajı ile görüntüleri yer aldı. Bakan Selçuk, geçtiğimiz hafta EBA Mobil Destek Aracı'nın Ankara Kahramankazan ilçesindeki yolculuğuna eşlik etmiş, Yassıören ve Soğulcak köylerini ziyaretinde canlı derse katılan öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sağlık Bakanı Koca harita paylaştı! Canlı olarak takip edilecek
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca harita paylaştı! Canlı olarak takip edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1.200.000’den fazla kişiye koronavirüs aşısı yapıldığını belirterek, iller bazında aşı dağılımını paylaştı...
Çin'in 8'i bombardıman 12 savaş uçağı komşu ülkenin hava sahasına girdi
Dünya

Çin'in 8'i bombardıman 12 savaş uçağı komşu ülkenin hava sahasına girdi

Çin ordusuna ait 12 savaş uçağının, Tayvan tarafından ilan edilen Hava Savunma Tanımlama Sahasını (ADIZ) ihlal ettiği bildirildi. ..
Çin treninin çarptığı Özlem Gürses travmayı atlatamadı! Akıllara zarar, rezil eden düşmanlık
Gündem

Çin treninin çarptığı Özlem Gürses travmayı atlatamadı! Akıllara zarar, rezil eden düşmanlık

Çin treninin çarptığı Halk Tv sunucusu Özlem Gürses, gazetecilikle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ispat ederken, iktidar düşmanlığı sebe..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay