Bakan Selçuk, TBMM Genel Kurulunda Milli Eğitim Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde konuştu: (2)

TBMM (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hükümetlerimiz döneminde, öğretmen başına düşen öğrenci sayımız, ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düşmüştür." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Selçuk, TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise televizyon kanalları için ders ve etkinlik çekimlerine devam ettiklerini söyledi

Ders videolarının hem EBA internet portalına hem de TRT İzle platformuna yüklendiğini belirten Selçuk, EBA internet platformunun anlık erişim kapasitesinin artırılması çalışmalarına hız verildiğini, EBA platformunun bugün 1700'den fazla ders ve 40 binin üzerinde zenginleştirilmiş etkileşimli içerikle öğrencilerin kullanımına sunulduğunu dile getirdi.

EBA'da konu ve kazanımlarla eşleştirilmiş videolu veya etkileşimli anlatımlar, alıştırmalar, özetler, infografikler, proje dokümanları, öğretmenlere özel içerikler, 5 binden fazla kitap ve 240 binden fazla soru şu an öğretmen ve öğrencilerin hizmetinde olduğunu bildiren Selçuk, uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA platformunun, dünyada eğitim kategorisinde en fazla kullanılan eğitim sitesi olduğunu söyledi.

Selçuk, canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme entegrasyonuyla EBA'da günlük yaklaşık 3 milyon ders yapabildiklerini ifade ederek, her ülkenin EBA benzeri siteleri bulunduğunun ancak dünyada öğretmen ve öğrencilerin en fazla kullandığı sitenin EBA olduğunun altını çizdi.

- "EBA Asistan ise dünya birinciliği ödülü aldı"

Dünyada sadece 4 ülkenin öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildiğine dikkati çeken Selçuk, bunlardan birinin Türkiye olduğunu belirtti.

Selçuk, salgın döneminde topluma verilen hizmet kalitesi için geçen haftalarda Çağrı Merkezinin dünya ikinciliği ödülünü aldığını hatırlatarak, "Yapay zeka destekli sanal robotumuz EBA Asistan ise dünya birinciliği ödülü aldı. EBA Asistan halen dünyanın en fazla kullanılan sanal asistanları arasında yer alıyor." dedi.

Bu eğitim hizmetlerine adil erişim için de yoğun şekilde çalıştıklarını ifade eden Selçuk, bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için Türkiye genelinde 13 bin 900 salon hazırladıklarını, bunların her birinde asgari 8-10 bilgisayar olan EBA Destek Merkezleri bulunduğunu, 162 mobil EBA Destek aracının da hizmet verdiğini söyledi.

EBA Destek Noktalarının sayısını 20 bine çıkarmaya kararlı olduklarını bildiren Selçuk, öğrencilerin ve velilerin bu hizmeti ücretsiz alabileceklerini dile getirdi.

Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki tablet ve bilgisayar gereksinimlerini karşılamak için çalıştıklarını anlatarak, "Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha dağıtmış olacağız. Yarın da başlıyoruz. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız. Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı." diye konuştu.

Bu tabletlerin öncelikli kimlere verileceğine dair bazı ölçütler belirlediklerini aktaran Selçuk, tabletlerle ilgili çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

- "1 milyon öğretmenle 1 milyon 46 bin 809 mesleki gelişim eğitimi"

Eğitim sisteminin başarısının büyük ölçüde öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki yeterlilikleri ve adanmışlıklarına bağlı olduğunu ifade eden Selçuk, Türk eğitim tarihinin en kapsamlı öğretmen eğitimi çalışmasını başlattıklarını dile getirdi.

Salgın koşullarına rağmen hız kesmediklerini ve 1 milyon öğretmenle 1 milyon 46 bin 809 mesleki gelişim eğitimini başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydeden Selçuk, "Bu vesileyle her gün ekran başına geçip öğrencilerinin eğitimi için çabalayan, evinin her yanını sınıfa çeviren öğretmenlerimize sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek isterim." dedi.

Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan 974 bin 837 öğretmen bulunduğunu, AK Parti hükümetleri döneminde atanan öğretmen sayısının, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 71'ine karşılık geldiğini belirten Bakan Selçuk, 40 yaş ve altındaki öğretmen sayının toplam öğretmen sayısının yüzde 62'sine tekabül ettiğini, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının, ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düştüğünü dile getirdi.

- "Yönetim ve Destek Programı'na 11 milyar 325 milyon 177 bin lira kaynak ayrıldı"

Türkiye'nin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen doluluk oranlarının birbirine yakın bir seviyeye yükseltildiğini ifade eden Selçuk şu bilgileri verdi:

"Norm kadro doluluk oranları Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 95, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 93, ülke genelinde ise yüzde 92 seviyesindedir. Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapılmış ve 01.07.2020 tarihi itibarıyla Bakanlığımız bünyesinde göreve başlayan 9. derece 1. kademedeki bir öğretmenimizin maaşı 4.369 lira, ek ders ücretinin saati net 18,22 lira olmuştur. Ayrıca tüm öğretmenlere, her eğitim öğretim yılı başında bin 210 lira ödenek verilmektedir. Bakanlığımızın üst yönetimine ilişkin hizmetler, yardımcı hizmetler, hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri, insan kaynakları yönetimi, idari ve mali hizmetler, danışma ve denetim faaliyetlerini içeren 2021 yılı bütçemizin Yönetim ve Destek Programı'na 11 milyar 325 milyon lira kaynak ayrılmıştır."

Bakan Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde veriye dayalı yönetim anlayışı tercih edildiği için Bakanlığa ait konum, imar planı, mülkiyet, tapu, yüz ölçüm, bina temel bilgileri, okul türü gibi bütün taşınmaz bilgilerinin, Coğrafi Bilgi Sistemi ile elektronik ortama taşındığını kaydederek, bu kapsamda 43 bin 235 eğitim alanı, 183 bin 811 eğitim parseli, 45 bin 93 kampüs, 132 bin 500 binanın kayıt altına alındığını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2003 yılından bugüne kadar, 53 bin 601 adedi hayırseverler tarafından olmak üzere toplam 336 bin 355 yeni dersliğin yapımının tamamlandığını belirterek, bu çalışmalar sonrasında derslik başına düşen öğrenci sayısının ilköğretimde 36'dan 24'e, ortaöğretimde ise 30'dan 19'a düştüğünü bildirdi.

- "Hedefimiz, 100 bin Tasarım Beceri Atölyesi kurulması"

Tasarım Beceri Atölyeleri oluşturduklarını anlatan Selçuk, atölyeleri bilhassa öz kaynakları yetersiz, okul aile bütçeleri sınırlı olan okullarda oluşturduklarını söyledi.

Bakan Selçuk, 9 bin 479 Tasarım Beceri Atölyesi açtıklarını bildirerek, hedeflerinin 100 bin Tasarım Beceri Atölyesi kurulması olduğunu vurguladı.

Bugüne kadar yarım milyona yakın etkileşimli tahtanın okullara kurulduğunu açıklayan Selçuk, 2020 yılı sonuna kadar yaklaşık 1350 okul için 26 bin adet etkileşimli tahtanın kurulumunun tamamlanacağını dile getirdi.

Selçuk, 15 binden fazla okulda okul içi ağ altyapısı tesis edilerek bir milyonun üzerinde ağ ucu kurulumu yapıldığını belirterek, bu kapsamda 13 bin 800 okula VPN hizmeti sağlandığını, bu hizmetin 13 bin civarında okulda aktif olarak kullanıldığını ifade etti.

2021 yılı içerisinde 3 bin 500 okula daha ağ altyapısı kurulması hedeflendiğini kaydeden Selçuk, "2021 yılı içerisinde 23 bin etkileşimli tahta alımı ihalesi yapılması ve yıl sonuna kadar bunların kurulması hedeflenmiş bulunuyor. 2012 yılında kurulumu yapılan ve 1. Faz olarak planlanmış olan 20 bin etkileşimli tahtanın donanım iyileştirmesi yapılıyor." ifadelerini kullandı.

- "Mesleki ve teknik eğitimi tercih edip bu okullara yerleşen öğrenci sayısı yüzde 63 arttı"

Müfredatı ulusal meslek standartları ile uyumlu hale getirdiklerini belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Mesleki ve teknik eğitimde kalite güvence sistemi kurduk ve sektör temsilcilerinin bu sürece aktif katılımlarını sağladık. Sektörlerin güçlü temsilcileri ile birlikte attığımız adımlar kısa sürede sonuç verdi. Mesleki ve teknik eğitimi tercih edip bu okullara yerleşen öğrenci sayısı yüzde 63 arttı. Meslek, alan ve atölye öğretmenlerimize yönelik iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerinde öğretmenlerimizin yüzde 85'ine eğitim imkanı sağladık. Ayrıca, yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alan okullarınızın sayısı da hızla artıyor. Eğitim-üretim-istihdam ilişkisini güçlendirmek için dış paydaşların da katılımıyla teknolojik altyapısı güçlendirilmiş yerli ve milli altyapıya sahip 40 Ar-Ge merkezi 20 ilde kurulmuş ve bu merkezlerin üretim yapacağı ürünler belirlenmiştir.

Döner sermaye işletmeleri aracılığıyla öğrenciler, sektörün talep ettiği becerileri gerçek iş ortamlarında kalıcı ve sağlam bir şekilde kazanarak istihdama hazır bir mezuniyeti görecekler. Bu nedenle mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının döner sermaye gelirlerinden alınan yüzde 15'lik hazine kesintisi, yüzde 1'e düşürüldü. Daha fazla öğrencinin gerçek iş ortamında işe dayalı bir eğitimle öğrenim görmesinin önü açılmış oldu. Döner sermaye gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 43 oranında artış gösterdi."

- "Artık ihracata yönelmiş okullar var"

Salgınla mücadeleye destek kapsamında Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında N-95 maskeler, yüz koruyucu siperlikler, solunum cihazları üretildiğini anlatan Selçuk, artık ihracata yönelmiş okulların da olduğunu söyledi.

Selçuk, salgın sürecinde, altyapısı güçlü meslek liselerinde solunum cihazı, UVC hava sterilizasyon cihazı, video laringoskop cihazı, izole numune alma ünitesi, temassız kızılötesi termometre cihazı, yoğun bakım yatağı gibi çok sayıda ürünün üretildiğini kaydetti.

- "'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulaması dünyada ödül alan uygulamalarımızdan"

Hayat boyu öğrenmeyi çok önemsediklerini belirten Selçuk, 2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranının, yüzde 222 artarak 2019 yılı itibarıyla yüzde 5,8 olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere, bireysel yetenekleri doğrultusunda ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri için destek olmaya gayret ettiklerini dile getiren Selçuk, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin de ihtiyaçlarına uygun eğitim içerikleri hazırladıklarını belirtti.

Dünyada ödül alan uygulamalarından "Özelim Eğitimdeyim" adlı mobil uygulamalar gerçekleştirdiklerini anlatan Selçuk, "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesini kapsamında çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, 2020 yılında 17 bilim ve sanat merkezini öğrencilerin hizmetine sunduklarını, toplamda 183 bilim ve sanat merkezinde 62 bin 9 özel yetenekli öğrencinin bu hizmetten yararlandığını söyleyerek, 2021 yılı bütçesinde Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim Programı’na 7 milyar 568 milyon lira kaynak ayrıldığını hatırlattı.

- "Kişiye özel rehberlik yapılma imkanı da oluşturuldu"

Selçuk, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla örgün eğitimin tüm kademelerinde toplam 14 bin 466 özel okul bulunduğunu belirterek, özel okullarda kayıtlı öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranının yüzde 8,8 olduğunu dile getirdi.

Selçuk, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim desteği uygulamasını kademeli olarak kaldırıldığına işaret ederek, 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde eğitim ve öğretim desteği kapsamına yeni öğrencilerin dahil edilmediğini bildirdi.

Bakanlık olarak ölçme ve değerlendirme çalışmaların ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ne sahip olması için adım attıklarını ve her iki belgeyi de aldıklarını anlatan Selçuk, "Çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla e-portfolyo oluşturuldu. Bunların dijital altyapıları kuruldu. Çocuklarımızın kendilerini tanımaları için oluşturulan bu sistemde, öğrencinin ilgi ve merakı yıllar itibarıyla izlenip her birine kişiye özel rehberlik yapılma imkanı da oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerin yeterliliklerinin izlenmesi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Programına 69 milyon 132 bin lira kaynak ayrıldığını bildiren Selçuk, Uluslararası Eğitim İş Birlikleri ve Yurtdışı Eğitim Programına da 1 milyar 645 milyon 282 bin lira kaynak ayrıldığını açıkladı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların ve soydaşların eğitim çağındaki çocuklarının ülke ile bağlarını korumak, Türkçeye ve Türk kültürüne dair eğitim ihtiyaçlarını karşılamanın da önemine değinen Selçuk, bu amaç doğrultusunda 61 ülkede toplam 89 temsilciliğinin bulunduğunu, Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi (TÖMER) olmak üzere toplam 65 okul ve kurumla bu hizmetlerin devam ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt dışına yüksek lisans ve doktora öğrencileri gönderdiklerini aktaran Selçuk, bu öğrencilerin geri dönüş oranının yüzde 97 olduğunu söyledi.

- "Maarif Vakfı dışında herhangi bir vakfa 1 lira ödeme yapmamız söz konusu değil"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına, yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek amacıyla 2016 yılında Türkiye Maarif Vakfını kurduklarına dikkati çeken Selçuk, "Bugün itibarıyla Türkiye Maarif Vakfı; 104 ülke ile resmi temas sağlamış, 67 ülkede faaliyet gösteriyor, 52 ülkede temsilcilik açmıştır. Bizim vakıflar üzerinden 422 milyon civarında ödenen bir bütçeden söz edildi. Maarif Vakfı dışında herhangi bir vakfa 1 lira ödeme yapmamız söz konusu değil." diye konuştu.

Selçuk, Sayıştay Başkanlığınca hesap verme sorumluluğu çerçevesinde gerçekleştirilen denetimleri, Bakanlıktaki eksikliklerin görülmesi ve görülen bu eksikliklerin giderilmesi açısından bir fırsat olarak gördüklerini kaydederek, Sayıştay Denetim Raporu'nda yer alan bulguların, Bakanlık tarafından detaylı bir şekilde incelendiğini bildirdi.

Eğitimin yarınları şekillendiren çok mühim bir unsur olduğunu belirten Selçuk, "Hükümetimiz bu bilinçle hareket etmekte, eğitim alanına yönelik yatırımlarını bilimsel ve pedagojik gerekçelerle sürdürmektedir. Milli Eğitim Bakanı olarak şahsım, eğitim camiamız ve milletimiz adına, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu sürece katkısı olan ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Eğitimin ortak memleket meselesi olarak kabul edilmesi ve sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade etmek isterim. Genel Kurulumuzun da bu desteği sağlayacağına olan inancım tamdır. Vereceğiniz destek için tekrar teşekkür ediyorum. Bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

(Bitti)