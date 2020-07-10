  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Bakan Selçuk Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ı sosyal medyada hedef alan ifadeleri kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 10:39:00 -
Bakan Selçuk Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Kıymetli Semiha Yıldırım Hanımefendiye yapılan çirkin saldırıyı esefle kınıyorum. Sarf edilen seviyesiz sözler, kadınlara olan bakış açılarını bir kez daha gözler önüne sermiştir.'' ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı