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Bakan Selçuk okul yaptıran hayırseverlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir’de okul yaptıran hayırseverler ile bir araya geldi.

06 Eylül 2019 Cuma 15:58
Bakan Selçuk okul yaptıran hayırseverlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir’de okul yaptıran hayırseverler ile bir araya geldi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğle yemeğinde Nevşehirli hayırseverler ile bir araya geldi. Yemek sonrasında hayırseverlere teşekkür plaketi takdim eden Bakan Selçuk, daha sonra ise Nevşehir’de görev yapan öğretmenler ile bir araya gelerek 2019-2020 eğitim öğretim yılı planlarını anlattı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un öğretmenlerle buluşması basına kapalı devam etti.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:58
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