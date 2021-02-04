Bakan Selçuk Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin tarihini açıkladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını açıkladı.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirleceğini yineledi.
Bakan Selçuk “Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı.