  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Selçuk Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin tarihini açıkladı
Ekonomi

Bakan Selçuk Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin tarihini açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 10:35:00 - 2021-02-04 10:43:58
Bakan Selçuk Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin tarihini açıkladı

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirleceğini yineledi.

Bakan Selçuk “Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni tahrik! İki ülkenin uçakları Türkiye'ye karşı havalandı
Dünya

Yeni tahrik! İki ülkenin uçakları Türkiye'ye karşı havalandı

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinden vazgeçirmek için türlü oyunlar sergileyen Yunanistan yine boş durmadı. Bölgedeki gerginl..
Biden'dan Erdoğan'a ilk mesaj! Görüşme yakında...
Siyaset

Biden'dan Erdoğan'a ilk mesaj! Görüşme yakında...

Gazeteci Mehmet Acet, köşe yazısında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan görüşme..
Çin ile ilgili skandal iddia: Kadınları her gece hücrelerden çıkarıyorlar ve...
Dünya

Çin ile ilgili skandal iddia: Kadınları her gece hücrelerden çıkarıyorlar ve...

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Çin'in "yeniden eğitim kampları"nda kalanların sistematik tecavüze uğradıkları iddialarına yer verdiği bir özel ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay