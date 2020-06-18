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Aktüel

Bakan Selçuk, ilkokul ve ortaokul karnelerinin e-okul üzerinden, lise karnelerinin ise randevulu olarak okuldan alınabileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:10:36 -
Bakan Selçuk, ilkokul ve ortaokul karnelerinin e-okul üzerinden, lise karnelerinin ise randevulu olarak okuldan alınabileceğini bildirdi.
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