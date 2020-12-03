Bakan Selçuk, engelli öğrenciler ve aileleriyle buluştu:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimde adalet temelli bir yaklaşımı güçlendirmek için hayata fiziksel ve zihinsel dezavantajlarla devam eden çocuklarımızın hakkına sahip çıkmak bizim önceliğimiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ziya Selçuk, Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde özel öğrenciler ve aileleriyle buluştu.

İlkokul 4. sınıf öğrencileri Alper Samet Dede, Yiğit Alp Yöntem; 5. sınıf öğrencileri Bekir Balkan Albay, Eyüp Buğra Abacı ve Aslı Yoldaş ile sıcak bir sohbet gerçekleştiren Selçuk, duyduğu her melodiyi çalabilen "mutlak kulak" olarak isimlendirilen yeteneğe sahip Alper Samet Dede'nin kemanıyla çaldığı "Vardar Ovası" türküsüne eşlik etti.

Selçuk, daha sonra Türkiye'nin dört köşesinden özel öğrencilerin aileleriyle video konferansta bir araya geldi. Aileler eğitim alanındaki taleplerini Bakan Selçuk ile paylaştı, çözüm yolları ele alındı.

"Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde yapmamız gereken en önemli iş, kafalarımızın içinde başlıyor: empati kurmak." diyen Selçuk, özel gereksinimi olan vatandaşları daha iyi anlamak ve sosyal çevredeki yaşamlarını kolaylaştırmak, normalleştirmek için ilk önce farkındalığın pekiştirilmesi gerektiğini belirtti.

- "Özel gereksinimli öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecini sürekli olarak dinamik tutma çabasındayız"

Özel eğitim ihtiyacı olan tüm bireylerin eğitim hakkını güvence altına almanın, Bakanlığın asli yükümlülüklerinden olduğunu belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız çalışmalarda engelli öğrencilerimizin eğitimlerinin önündeki engelleri kaldırmayı, eğitim imkanlarını artırmayı hedefliyoruz. Eğitimde adalet temelli bir yaklaşımı güçlendirmek için hayata fiziksel ve zihinsel dezavantajlarla devam eden çocuklarımızın hakkına sahip çıkmak bizim önceliğimiz. Bilmenizi isterim ki biz, sadece bugün değil her gün, her şart altında, bu farkındalıkla özel evlatlarımıza ve sizlere daha çok ulaşma ve destek sağlama gayretindeyiz. Kafaların içindeki engelleri kaldırmak, özel gereksinimli her bir evladımızın eğitim hakkını korumak için biz buradayız."

Salgın sürecinde de özel gereksinimli öğrencilere ve ailelerine yönelik özel içerikler hazırladıklarına dikkat çeken Selçuk, "ÖzelimEğitimdeyim mobil uygulaması ve Okuyan Balık gibi özel olarak hazırlanan etkileşimli dijital ve basılı kaynaklarla özel gereksinimli öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecini sürekli olarak dinamik tutma çabasındayız." dedi.

Bakan Selçuk, TRT EBA kanallarında her derse işaret dili çevirisi eklendiğini, işaret dili eğitimi verildiğini, kanallarda özel gereksinimli öğrenciler için "özel eğitim kuşağı" olduğunu da hatırlatarak, uzaktan eğitimdeki etkileşimi güçlendirmek için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

- Hayat boyu öğrenme kurumlarında 5 engel grubuna ait 715, ailelere yönelik 12 kurs programı

Ziya Selçuk, "Özel evlatlarımız; siz anne babalara, bizlere ve öğretmenlerine verilmiş son derece hassas emanetlerdir." dedi



Selçuk, bu emanete sahip çıkmanın ailelerin olduğu kadar Bakanlığının da mesuliyetinde olduğunu vurguladı.

Özel çocukların velilerinin tüm veliler içinde ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu anlatan Selçuk, daha fazla duygusal ve maddi yükü sırtlanan anne babaların yalnız ve çaresiz olmadıklarının altını çizdi.

Türkiye genelindeki hayat boyu öğrenme kurumları aracılığıyla özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin fiziksel, duygusal, akademik ve mesleki gelişimleri için hazırladıkları birçok çalışma olduğunu aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Görme, işitme, ortopedik engelli bireyler ile otizmi olan ve zihinsel engelli çocuklarımız için eğitim öğretim çalışmalarımızı bilimsel veriler doğrultusunda derinleştirerek sürdürüyoruz. Bu kapsamda, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin hayat boyu öğrenmeye erişiminin artırılması için sistemde 5 engel grubuna ait 715 kurs programı mevcut."

Milli Eğitim Bakanlığı olarak ailelere duygusal destek vermek, bilgilerini artırmak ve işlerini kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten Selçuk, ilk kez özel eğitime gereksinim duyan bireylerin ailelerine yönelik kurslar hazırladıklarını, halihazırda 12 başlıkta kurs programı bulunduğunu söyledi.

Selçuk, aileler için tanımlanan programların normalde 12 kursiyerle açılabilirken hayat boyu öğrenme kurumlarında bir kişinin talebiyle dahi başlatılabildiğini hatırlattı.

Bakan Ziya Selçuk, kurs almak isteyen velinin, kendisine en yakın hayat boyu öğrenme kurumuna doğrudan başvurması ya da bu kurumun internet sayfasından talebini bildirmesinin mümkün olduğunu sözlerine ekledi.