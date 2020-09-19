Bakan Selçuk duyurdu: Ücretsiz olacak

Okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini okulları ile buluşturmak için hazırlıklar, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde, MEB ile Sağlık Bakanlığı arasındaki uyarı mekanizması ve entegrasyon sisteminin hazır olduğunu açıkladı.

Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül tarihi öncesi, Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve saha koordinasyonu, anlık bilgilendirmeler ile sağlandı. Bütün birimler ise koordineli şekilde çalıştı.

Sürecin başından bu yana sahada ve merkezde çalışmaları bizzat koordine eden Bakan Selçuk, Türkiye genelinde okullarda gerekli bütün dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığını, gerekli hijyen ve dezenfektan ihtiyaçlarının il müdürlüklerince karşılandığını belirtti.

Bakan Selçuk ayrıca ihtiyaç durumunda kullanılmak için bütün okullarda ateş ölçer bulundurulmasının sağlandığını da sözlerine ekledi.

Bütün öğrencilere ücretsiz maske desteği!

Çocukların okulları ve arkadaşları ile buluşturulması için hazır olduklarını kaydeden Bakan Ziya Selçuk, önümüzdeki üç hafta içinde bütün öğrencilere de ücretsiz maske desteği vereceklerini bildirdi.

81 ilde ihtiyaç duyulan maskelerinin mesleki eğitim kurumları ve halk eğitim merkezleri tarafından üreterek okullara ulaştırıldığını ifade eden Bakan Seçluk, öğrencilerin okullara ulaşımları için servislere ilişkin planlamaların da tamamlandığını vurguladı.

Öte yandan, bütün illerde servis şoförlerine dönük öğrenci taşımasında riayet etmeleri gereken önlemleri kapsayan eğitimlerin de tamamlandığını, lüzum olan bilgilendirmelerin yapıldığını söyleyen Bakan Selçuk, tüm şehirlerde, il müdürlükleri koordinasyonunda velilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldığını, randevu vermek suretiyle okul ziyaretleri planlanarak velilerin okullardaki hazırlıklar ve tedbirleri görmelerinin sağlandığını ifade etti.

"Gerekli önlemler alınacak"

Söz konusu sistem sayesinde öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki bütün çalışanlar ve okul servisi şoförlerinde muhtemel bir risk ortaya çıkması halinde, eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak.

Okul yönetimleri, bildirimin ardından hemen harekete geçerek Sağlık Bakanlığı rehberindeki prosedürleri hayata geçirecek ve gerekli önlemler alınacak.

Sistem, muhtemel bir risk halinde öğrencinin sınıfındaki, okul servisinde beraber seyahat ettiği diğer öğrenciler için ikaz bildirimi yaparak önlem alınmasını sağlayacak.