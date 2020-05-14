Bakan Selçuk, Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Salgın ile mücadelemize var güçleriyle destek veren çiftçilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum, Dünya Çiftçiler Gününüzü kutluyorum" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajla Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı. Korona virüs nedeniyle tüm dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Selçuk, "Devletimizin tüm kurumları ile birlikte aldığımız önlemler, vatandaşlarımıza sunduğumuz destekler ve halkımızın özverili çabaları sayesinde bu günlerin de geride kalacağına, bu süreçten daha da güçlü çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Salgın süresince vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanması, bu durumun daha kolay atlatılabilmesi için oldukça önemliydi. Salgın ile mücadelemize var güçleriyle destek veren çiftçilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum, Dünya Çiftçiler Gününüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli’den "teşekkür" paylaşımı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakan Selçuk’un mesajını Twitter hesabından paylaşarak çiftçiler adına teşekkür ettiğini belirtti. Bakan Pakdemirli, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’tan çiftçilerimize mesaj var. Çiftçilerimiz adına teşekkürler sayın Bakanım" dedi.