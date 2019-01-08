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Bakan Selçuk açıkladı: Yüzde 1'e indirildi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışanların işsizlik sigortası işveren payına ilişkin yaptığı açıklamada,"Çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak" dedi.

08 Ocak 2019 Salı 10:26
Bakan Selçuk açıkladı: Yüzde 1'e indirildi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak" dedi.

"Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği” 31 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’nin 4’üncü Mükerrer sayısında yayımlandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak itibari ile devreye giren yeni düzenlemeye açıklık getirdi. Bakan Selçuk, “Düzenlemeye göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10’dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan işyerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak” dedi.

Sistem otomatik olarak dahil edecek

Bu kapsamda, çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10’dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerleri Sosyal Güvenlik Kurum sistemi aracılığıyla belirlenecek ve herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın otomatik olarak sisteme dahil edilecek.

Ocak ayı itibariyle uygulamada

İşyerlerinin teşvik uygulamasından yararlanması için 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince İSG profesyoneli görevlendirmesi gerektiğini hatırlatan Bakan Selçuk “Teşvikten yararlanan işyerinin, belirtilen yararlanma şartlarından herhangi birini kaybetmesi durumunda teşvikten yararlanabilmesi için 3 yıl süre ile Tebliğde belirtilen şartları sağlaması ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurması gerekiyor. 1 Ocak itibarıyla devreye giren teşvik sistemi ile birlikte işverenlere çalışan başına asgari olarak 25,58 TL, azami olarak 191,88 TL teşvik desteğini sağlamayı hedefliyoruz.” açıklamasını yaptı.

KAYNAK: İHA

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 10:26
  1. işveren sigorta primi
  2. işsizlik sigortası işveren payı
  3. SGK
  4. asgari ücret

YORUM YAZ

  • hkhk42 dk önce
    .. Lakin işsizlik %20lere, gerçek enflasyon %30lara tırmanmış durumda.. . Denizin de bir sonu varmış.

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