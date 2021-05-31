Bakan Selçuk açıkladı: Yüz yüze eğitime başlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili detaylara dair açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kavuşuyoruz! Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz.