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Gündem Bakan Selçuk açıkladı: Yüz yüze eğitime başlıyoruz
Gündem

Bakan Selçuk açıkladı: Yüz yüze eğitime başlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 21:00:00 -
Bakan Selçuk açıkladı: Yüz yüze eğitime başlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili detaylara dair açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kavuşuyoruz! Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz.

 

 

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