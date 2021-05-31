Bakan Selçuk açıkladı: Yüz yüze eğitime başlıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili detaylara dair açıklama yaptı.
Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Kavuşuyoruz! Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz.