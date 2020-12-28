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Ekonomi Bakan Selçuk açıkladı! Asgari Ücret 2825 TL oldu
Ekonomi

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari Ücret 2825 TL oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret toplantısı sona erdi ve 2021 yılı Asgari Ücret açıklandı. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:28:00 - 2020-12-28 11:58:31
Bakan Selçuk açıkladı! Asgari Ücret 2825 TL oldu

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında gerçekleştirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı sonrası 2021 yılı asgari ücretini açıkladı.

İşte Bakan Selçuk’un konuşması;

Normalleşme Desteği'ni başlattık. Bu kapsamda, 422 bin işverenimiz ve 3 milyondan fazla çalışanımız için yaklaşık 2,5 milyar TL tutarındaki primlerine mahsuplaşma imkanı sağladık.

"Kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişlettik. Kısa çalışma ödeneğine yeniden başvuru alma işlemini başlattık."

"Temel hedefimiz işçi ve işvereni birlikte korumak"

Bakanlık olarak görevimiz işçi ve işveren arasındaki hakem rolünü üstlenmektir.

2021 yılı asgari ücret belli oldu

2021 yılı asgari ücret brüt 3577 TL olurken net asgari ücret 2.825 TL oldu.

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Yorumlar

HACI

Çok olmuş birazını geri alın ...
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Mikail okuroğlu emekli

Eeyyy sendikacılar biraz da siz elinizi cebinize aatttıınnn aldığınız aidat 'dan 100 de 50 vazgeçin yada işçiye lazım olan a hakikaten ihtiyacı olana faizsiz kıredi verin topladığınız parayı imalata fb ya yatırım yapın vede işveren vede devletten 100 de 3 5 fazlasını verinde dikkate alalım topladığınız parayı ne yapıyorsunuz açıklayın sizlerin çoğu işverenden daha ........ sağlıksızsınız..verin cevabını.
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