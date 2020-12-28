Bakan Selçuk açıkladı! Asgari Ücret 2825 TL oldu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret toplantısı sona erdi ve 2021 yılı Asgari Ücret açıklandı. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak duyuruldu.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında gerçekleştirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı sonrası 2021 yılı asgari ücretini açıkladı.
İşte Bakan Selçuk’un konuşması;
Normalleşme Desteği'ni başlattık. Bu kapsamda, 422 bin işverenimiz ve 3 milyondan fazla çalışanımız için yaklaşık 2,5 milyar TL tutarındaki primlerine mahsuplaşma imkanı sağladık.
"Kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişlettik. Kısa çalışma ödeneğine yeniden başvuru alma işlemini başlattık."
"Temel hedefimiz işçi ve işvereni birlikte korumak"
Bakanlık olarak görevimiz işçi ve işveren arasındaki hakem rolünü üstlenmektir.
2021 yılı asgari ücret belli oldu
2021 yılı asgari ücret brüt 3577 TL olurken net asgari ücret 2.825 TL oldu.