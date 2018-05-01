Bakan Sarıeroğlu'ndan önemli açıklamalar!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TRT Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.01 Mayıs 2018 Salı 15:42
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın dün açıkladığı ekonomi paket ile ilgili TRT Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.
Sarıeroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde oldu:
- Taşeronda süreç hayırlı bir şekilde sona erdi.
- Vatandaşlarımızın bizden ihtiyaçlarını iyi analiz etmemiz gerekiyor. Hepsi bizlerin masamızdaydı.
- Bayram ikramiyesi gündemimizde sürekli olarak bulunuyordu. Aslında yeni bir çalışma değil.
- Ana muhalefetin dediği gibi telaşla hazırlanmış bir paket değil.
- Toplu sözleşme masamızdaki maddelerden bir tanesiydi.
- 12,3 milyon emekli bu paketten faydalanacak.
- Şehit yakınları, gaziler, emekli geçici köy korucular da bu paketten yararlanacak.
- Gençlerin girişimciliğine desstğeimiz sürecek.
- Aralık 2018'e kadar GSS borçlarının yeniden yapılandırılması imkanını getirmiş oluyoruz.
- 13 milyoın tapusuz binaya yapı kayıt belgesi verilecek.
- Memurluk ortadan mı kaldırılıyor diye sorular soruluyor? Kamu görevlilerimiz ile ilgili çalışmalarımız zaten ortada. Mevcut düzenlemeler neyse aynı şekilde devam edecek. 3,5 milyon kamu görevlilerimiz var. Hepsinin içi rahat olabilir.
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