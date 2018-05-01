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Bakan Sarıeroğlu'ndan önemli açıklamalar!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TRT Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

01 Mayıs 2018 Salı 15:42
Bakan Sarıeroğlu'ndan önemli açıklamalar!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın dün açıkladığı ekonomi paket ile ilgili TRT Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Sarıeroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde oldu:

- Taşeronda süreç hayırlı bir şekilde sona erdi.

- Vatandaşlarımızın bizden ihtiyaçlarını iyi analiz etmemiz gerekiyor. Hepsi bizlerin masamızdaydı.

- Bayram ikramiyesi gündemimizde sürekli olarak bulunuyordu. Aslında yeni bir çalışma değil.

- Ana muhalefetin dediği gibi telaşla hazırlanmış bir paket değil.

- Toplu sözleşme masamızdaki maddelerden bir tanesiydi.

- 12,3 milyon emekli bu paketten faydalanacak.

- Şehit yakınları, gaziler, emekli geçici köy korucular da bu paketten yararlanacak.

- Gençlerin girişimciliğine desstğeimiz sürecek.

- Aralık 2018'e kadar GSS borçlarının yeniden yapılandırılması imkanını getirmiş oluyoruz.

- 13 milyoın tapusuz binaya yapı kayıt belgesi verilecek.

- Memurluk ortadan mı kaldırılıyor diye sorular soruluyor? Kamu görevlilerimiz ile ilgili çalışmalarımız zaten ortada. Mevcut düzenlemeler neyse aynı şekilde devam edecek. 3,5 milyon kamu görevlilerimiz var. Hepsinin içi rahat olabilir.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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