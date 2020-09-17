Bakan resmen duyurdu! LPG'li araçlar için flaş karar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın sorularını cevaplayan Bakan Kurum, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan muayeneleri yapılan uygun olan LPG'li araçların AVM otoparkına girebileceğini söyledi.

LPG'li araç düzenlemesi

Bakan Kurum milyonlarca araç sahibinin beklediği bir açıklamayı da yaptı. Bakan Kurum, otopark yönetmeliğinde değişiklik yapılacağını duyurdu. Kurum yaptığı açıklamada, LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'lerin ilan edileceğini belirterek "Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şeklinde belgelendirilecek" dedi.