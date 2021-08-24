Bakan resmen duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, düzenli olarak yapılan sosyal yardımlar kapsamında Ağustos ayına ilişkin Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yardım (MAAY), Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım (MAÇY), Öksüz Yetim Yardımı (ÖYY) ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağını bildirdi.

İhtiyaç sahibi kadınlara yaklaşık 52,6 milyon TL destek

Bu doğrultuda ödenecek sosyal yardımların detayını paylaşan Bakan Yanık, “Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınlarımızın yanındayız. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi kadınlarımıza toplamda 52,6 milyon TL destek sağlıyoruz” diye konuştu.

İhtiyaç sahibi asker ailelerine destek

Bakan Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 25,4 milyon TL yatıracaklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimler için yaklaşık 11,3 milyon TL ödeme yapacağız

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda 11,3 milyon TL hesaplara yatırılacağını kaydetti.

Kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahiplerine 3,5 milyon TL’den fazla destek

Bakan Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, 3,6 milyon TL destekte bulunacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Yanık, kronik hastalık yardım ödemelerinin 25 Ağustos 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.