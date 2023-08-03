Bakan resmen açıkladı! Marmaray’ın ikizi geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında Türkiye'nin çehresini değiştirecek, milyonlarca vatandaşa daha konforlu bir hayat ve ulaşım sağlayacak projeleri anlattı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Kanal İstanbul Projesi büyük bir hassasiyetle hazırlandı. Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı etrafındaki imar düzenlemelerini çalışıyor. Bakanlık 'Burası İstanbul'un rezerv alanıdır' dedi. İstanbul'un riskini azaltmak için buraya ciddi yönelim yapmalıyız. Gelinen noktada Kanal İstanbul için ciddi finansman kaynağı gerekiyor. Bu görüşmeleri de zaman zaman yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Körfez turunda da gündeme geldi. Finansman hangi şartlarda olabilir, Türkiye'nin lehine nasıl olabilir, çalışıyoruz. Montrö Anlaşması'na göre Boğaz'dan geçişlerin 1 altın Frank, yani 18 dolar olması gerekiyor. Ancak son artışla bu rakam 4,45 doları buldu. 18 dolar olsa yıllık 700-800 milyon dolar demek. Bu da Kanal İstanbul için ciddi finans kaynağı olurdu. Kanal İstanbul için dünyada bu tür deniz yapılarını yapan firmalar ile birkaç senedir görüşüyoruz ama Türkiye için doğru şartları bulmamız lazım. Şartların doğru yere oturtulması ile ilgili bir süreç var.

"Pekin ve Londra'yı ikinci kez bağlayacağız"

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden tren hattı geçmesine ilişkin proje bitti, finansman noktasında Avrupa Yatırım Bankası olsun, Batılı finansörler olsun temaslar var. Körfez'in de görev alma, destek noktasında yaklaşımları var. Sanıyorum ki önümüzdeki günlerde orada bir gelişme olacak. Projenin 3 milyar Avro üzerinde maliyeti olacak. Başlanınca 5-6 yıl sürer. Bu yıl en iyi ihtimal ihaleyi yapıp seneye yapımına başlarız. Bitişi 2028-2029 gibi olacak. Böylece Avrupa ve Asya'yı, Pekin ve Londra'yı Marmaray'dan sonra ikinci kez demiryolu ile bağlayacağız.Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan 18 koridor var. Bu 10 bin 500 kilometre yol demek. Yüzde 90 bitti, eksik kalanları tamamlayacağız. Biz Samsun'u Mersin'e bağladık hem de bir kaç alternatif ile bağladık.

"Karadeniz'den Akdeniz'e de inmiş olacağız"

Ankara- Sivas hızlı tren hattının Delice'den ayrılıp Çorum'a oradan Samsun'a uzatan bir proje çalışmamız var. Sonrada Karadeniz sahilinden Batum'a kadar devam ettireceğiz. Bu hattı Ankara-Konya- Karaman üzerinden Ulukışla'dan Mersin Adana, Osmaniye, Gaziantep hattına bağladık mı Karadeniz'den Akdeniz'e de inmiş olacağız. Son yapılan hızlı tren hatları aynı zamanda yük taşımacılığına da uygun şekilde projelendiriliyor."

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Yap-işlet devret projelerine gelen eleştiriler

Sabah gazetesine konuşan Uraloğlu 'yap-işlet-devret' modeline karşı çıkanların siyaset yapma adına eleştiride bulunduklarını belirterek "Bunları hem finans hem de yapım şekli olarak bakmak lazım. YİD'ler ile işi yapacak olan kredisi ile birlikte geliyor. Güvenceler için 'buradan bu kadar trafiğin geçmeyeceğini nasıl bilmezsiniz' deniyor. Biliyorsunuz. Bir hesaplama yapılıyor. Ona göre garantiler veriliyor. Yoksa adam niye gelip yapsın. İbrahim ve İsmail hikayesi var, 'koyun değil keçi' diye... Öyle hesap yapılınca nasıl doğrultulacağını bilmiyorsunuz, biliyor ama siyaset yapma adına bunu kaşıyor. YİD ile yapılan yol ve köprülerden yüksek ücret aldığımız söyleniyor. Anlaşma uygulansa bizim Osmangazi Köprüsü'nden aslında bin 250 lira almamız gerekiyor ama şu an geçiş ücreti 200 lira. Köprüden geçiş rekorları kırılıyor. Deprem bölgesine ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Otoyol Hatay'a kadar uzatılacak." dedi.