Bakan Pekcan'dan "inovasyona dayalı ürün ihracatının artırılması" vurgusu:

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, inovasyona dayalı ve katma değerli ürün ihracatının artırılmasının en önem verdikleri konulardan olduğunu belirterek, "Özellikle yerli katma değer alanında önemli ilerleme sunacak, ürünlerimizin küresel değer zincirlerindeki konumunu güçlendirecek yenilikçi yatırım ve projeleri desteklemeyi arzu ediyor, çalışmalarımızı bu yönde titizlikle sürdürüyoruz." dedi.

Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM) Bakanlığın koordinasyonunda düzenlenen 8. Türkiye İnovasyon Haftası'nın açılışına ve İnovaLİG Ödül Töreni'ne katıldı.

Bakan Pekcan, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin özellikle son 18 yıllık dönemde bilgi toplumu olma niteliğini oldukça güçlendirdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin bilgi üreten ve ihraç eden ülke olma noktasında kapasitesini her geçen gün güçlendirdiğini vurgulayan Pekcan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirmiş olduğu tam bir koordinasyon ve iş birliğiyle bu alanda oldukça olumlu ilerlemeler kaydediyoruz." diye konuştu.

İnovasyonun üretimde olduğu kadar iş geliştirmede, pazarlamada, müşteri ilişkilerinde, dış ticaret operasyonlarında ve lojistikte, ekonomik aktivitenin tüm boyutlarında geçerli bir olgu olduğunu ifade eden Pekcan, tüm sektörler ve tüm ekonomik faaliyetlerde inovatif düşünceyi, inovatif yöntemleri ve inovatif uygulamaları hayata geçirmenin yollarının aranması gerektiğini bildirdi.

Pekcan, imalat sanayi ihracatı içinde teknolojik ürünlerin payına ilişkin bilgi verirken şöyle dedi:

"2020 yılı ilk 11 ay itibarıyla, teknoloji sınıflandırması bakımından, imalat sanayi ihracatımız içinde en yüksek payı yüzde 35,5 ile 'orta-yüksek teknoloji' ürünler almaktadır. Yüzde 4 civarındaki yüksek teknoloji ürün ihracatı ile toplam teknoloji içerikli ürün ihracat oranımız yüzde 39,5 düzeyindedir. Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımları her geçen gün daha da çeşitlilik kazanacaktır. Bu sayede özellikle yüksek teknoloji ihraç oranının artışına hep birlikte şahit olacağız."

- "Savunma sanayisinde kaydedilen mesafe yayılım etkisi gösteriyor"

Türkiye'nin savunma sanayisinde kaydettiği mesafenin yazılım, elektronik, metal, makine, kimya gibi sektörler başta olmak üzere pekçok diğer sektöre "yayılma etkisi" gösterdiğini vurgulayan Pekcan, bu sektörlerde teknoloji geliştirme ve inovasyon süreçlerinin tetiklendiğini ifade etti.

Pekcan, inovasyon kapasitesinin güçlendirilmesini destekleyen en önemli unsurlardan birinin de "yerli üretimi ve yerli katma değeri geliştirme azmi" olduğunun altını çizerek, "Önümüzdeki dönemde de yerli üretimde güzel haberler almaya, yeni gelişmelere şahit olmaya hep beraber devam edeceğimize yürekten inanıyorum." diye konuştu.

- "Yenilikçi yatırım ve projeleri desteklemeyi arzu ediyoruz"

"Bakanlık olarak ihracatçılara sağladığımız destek sistematiği içinde inovasyona dayalı ve katma değerli ürün ihracatının artırılması en önem verdiğimiz alanlardan biri." ifadesini kullanan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılında mal ve hizmet ihracatçılarımıza yaklaşık 2,6 milyar lira tutarında destek sağladık. Önümüzdeki sene ise 4 milyar liranın üzerinde bir destek sağlamayı öngörüyoruz. Özellikle yerli katma değer alanında önemli ilerleme sunacak, ürünlerimizin küresel değer zincirlerindeki konumunu güçlendirecek yenilikçi yatırım ve projeleri desteklemeyi arzu ediyor, çalışmalarımızı bu yönde titizlikle sürdürüyoruz."

- "Kolay İhracat Platformu'nun yeni modüllerini de hizmete sunacağız"

Bakanlığın, girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin gelişimine yönelik destekleri ve bu konudaki çalışmalarına değinen Pekcan, Turquality markalaşma programı çerçevesinde 286 firmanın desteklendiğini, ihracata yönelik tasarım ve ürün geliştirme için 701 proje gerçekleştirildiğini bildirdi.

Pekcan, Küresel Tedarik Zincirleri Yetkinlik Destek Programı'nı da uygulamaya devam ettiklerini, göreve geldikleri günden itibaren yaklaşık 41 dijital projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

İhracatçılara dijital danışmanlık hizmeti sunabilen ve 28 Ağustos'tan bugüne kadar 75 bin kişiye hizmet veren Kolay İhracat Platformu'nun dünyadaki emsallerine kıyasla en gelişmiş, en kapsamlı ve en pratik dijital ihracat destek platformu olduğunu anlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl, bu platformun yeni modüllerini de hizmete sunacağız. Yeni modüller kapsamında mevcutlara ek olarak yeni yapay zeka algoritmalarını kullanacak. Platform, ihracatçılarımıza ülke önerileri sunmanın yanı sıra ihraç ürünleriyle birlikte satılabilecek tamamlayıcı ürünlere ilişkin de tavsiyeler aktarabilecektir. Yine, yapay zeka algoritmaları kullanan bir 'chatbot' platformda yer alacak ve tüm firmalarımızın sorularını 7/24 cevaplayacaktır."

- "Dijital Dönüşüm Proje Yarışması'nı başlatacağız"

Bakan Pekcan, inovasyonla yakından alakalı bir çalışmayı gelecek günler içinde duyuracaklarını belirterek, "Ancak bugünden biraz ipucu vermek gerekirse girişimcilerimizin başvurusuna açılacak oldukça inovatif bir Dijital Dönüşüm Proje Yarışması'nı başlatacağımızı söyleyebilirim." dedi.

"Açık inovasyon" konseptiyle gerçekleştirilecek yarışmada dereceye giren yarışmacılara para ödülünün yanı sıra belli kurumsal destekler ve eğitim imkanları sunulacağını anlatan Pekcan, yarışmanın detaylarını kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

- "Küresel tedarik sisteminin dönüşüm sürecinde yerimizi korumalı ve güçlendirmeliyiz"

Pekcan, üretim ve ihracattaki sağlam altyapısı, hızlı büyüme trendine sahip dinamik ekonomisi, dış dünya ile olan kapsamlı ekonomik ve finansal ilişkileri ve en önemlisi zengin beşeri kaynaklarının, güçlü bir inovasyon ekosistemi geliştirme adına Türkiye'nin en büyük avantajları olduğunu belirterek, "İnovasyonu bir anlayış ve bakış açısı olarak benimseyerek, bu avantajları ve fırsatları en iyi şekilde kullanmalıyız." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında da küresel tedarik ve değer zincirlerinin tabi olacağı dönüşümden en iyi şekilde istifade etmek gerektiğini vurgulayan Pekcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Küresel tedarik sistemi içinde yenilikçilik becerilerimizi en etkin şekilde sergileyerek, küresel tedarik sisteminin dönüşüm sürecinde yerimizi korumalı ve güçlendirmeliyiz. Kamu-özel sektör-üniversiteler ve STK'lerin arasındaki sinerji ve eşgüdümle başaramayacağımız bir hedef yok. Yenilikçiliğin, inovasyonun, yerli üretim ve yerli katma değerin bizlere sağlayacağı katkının bilinciyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetlerinde, ülke olarak, hep birlikte kalkınma hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz."