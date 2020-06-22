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Ekonomi

Bakan Pekcan: "Tarım-hayvancılık makinaları sektöründeki AgriVirtual, Türkiye'nin hem 3 boyutlu hem de yerli-milli yazılımla yapılan ilk sanal fuarı."

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:18:02 -
Bakan Pekcan: "Tarım-hayvancılık makinaları sektöründeki AgriVirtual, Türkiye'nin hem 3 boyutlu hem de yerli-milli yazılımla yapılan ilk sanal fuarı."
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