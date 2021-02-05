  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Pekcan "önemli gelişme" dedi ve resmen duyurdu
Ekonomi

Bakan Pekcan "önemli gelişme" dedi ve resmen duyurdu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Son 1 yılda banka desteklerinden ilk defa yararlanan 953 ihracatçı firmanın yüzde 90’ı KOBİ oldu. Bu en önemli gelişme." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 12:09:00 - 2021-02-05 12:21:17
Bakan Pekcan "önemli gelişme" dedi ve resmen duyurdu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Eximbank’ın 2020'de toplam desteği 2019'a göre yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara, ihracatı destekleme oranı yüzde 24,3’ten 26,9’a çıktı. Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 2020'de 2019'a göre yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaştı.

Son 1 yılda banka desteklerinden ilk defa yararlanan 953 ihracatçı firmanın yüzde 90’ı KOBİ oldu. Bu en önemli gelişme."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle bir tokat beklemiyordu... AK Parti'den Mao'cu Perinçek'e soğuk duş!
Siyaset

Böyle bir tokat beklemiyordu... AK Parti'den Mao'cu Perinçek'e soğuk duş! "Yüzde 0 küsür oranındaki..."

​​​​​​​Vatan Partisi ile bir ittifaklarının söz konusu olmadığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Perinçek'in biz ittif..
Mahkeme Elif Şafak'ı bulamadı
Gündem

Mahkeme Elif Şafak'ı bulamadı

Orhan Pamuk'un izinden giderek yurt dışına yaranmak için kendi ülkesine sırtını dönen ve peş peşe skandal açıklamalarda uzun süre gündemden ..
Fahrettin Altun, Boğaziçi provokasyonunu video ile anlattı
Gündem

Fahrettin Altun, Boğaziçi provokasyonunu video ile anlattı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi'nde terör grupları ve uluslarası medyanın kışkırttığı olaylarla ilgili İngilizce bir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay