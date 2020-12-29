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Ekonomi Bakan Pekcan: "İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler."
Ekonomi

Bakan Pekcan: "İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler."

Yeniakit Publisher
2020-12-29 15:29:08 -
Bakan Pekcan: "İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler."
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