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Bakan Pekcan, Bursa’da sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dünya, bir e-ticaretten, teknolojik dönüşümden geçerken, bizim bunu seyretme lüksümüz yok.

22 Mart 2019 Cuma 19:08
Bakan Pekcan, Bursa’da sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dünya, bir e-ticaretten, teknolojik dönüşümden geçerken, bizim bunu seyretme lüksümüz yok. Bu trenin ya lokomotifi olacağız ya da treni kaçıracağız. Yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaşmak için yüksek katma değerli ihracat ve teknolojik dönüşümden geçmemiz lazım." dedi.



Bir dizi ziyaret için Bursa’ya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Bakan Pekcan, Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaşabilmesi için önceliklerinin ihracat olduğunu söyledi. Bakanlık olarak kağıtsız gümrük işlemlerine geçeceklerini ifade eden Pekcan, "En son yaptığımız bir yenilik de teminat mektuplarını gümrüklere online olarak alabiliyoruz. Siz gümrüklere beyannamenizi kapatıp teminat mektubunuzu iade alıyorsunuz ama banka bize geri gönderiyor, ’gerçek mi sahte mi?’ diye, ama artık online olacak. Siz orada bir gün bile gecikseniz teminat mektubu için komisyon ödüyorsunuz, bunu da önlemek için teminat mektuplarını online hale getirmiş olduk." diye konuştu.



Özel sektörle istişareye çok önem verdiklerini belirten Bakan Pekcan, "Attığımız her adımda, çıkarttığımız her yeni yönetmelikte, tebliğde ve yasa taslağında bütün paydaşların görüşlerini alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Yurt dışı ticaretin daha güvenilir, daha elverişli koşullarda yapılması, daha iyi olabilmesi için ve tarım ürünlerinin güvenliği, güvenli gıda için lisanslı depoculuğu geliştirdik. Lisanslı depodaki ürünlerin inşallah şu anda çalışır vaziyette, elektronik ortamda satışına izin verecek, Türkiye’de ya da uluslararası piyasada lisanslı depodaki mallarınızı satabileceğiniz Ürün İhtisas Borsası’nı kurduk. Artık online olarak her yere satabileceksiniz. Bu sistem hazır, 2019’un hasat zamanında devreye girecek Allah’ın izniyle. Ticaret sicil işlemlerinin elektronik ortamda alınabilmesi için merkezi sicil kayıt sistemi MERSİS’i oluşturduk. Karekodlu çek uygulamasını oluşturmuştuk, çekte güveni sağlamak için. Şimdi karekodlu bonoyu da gerçekleştirdik. Daha da önemlisi elektronik çek ve bonoyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık, taslağı Külliyeye gönderdik. İnşallah seçimden sonra devreye girecek." dedi.



"Ya bu trenin lokomotifi olacağız ya da treni kaçıracağız ama kaçırma lüksümüz yok"


E-ticarette güveni artırmak için güven damgasını oluşturduklarını ifade eden Pekcan, "Dünya bir e-ticaretten teknolojik dönüşümden geçerken bizim bunu seyretme lüksümüz yok. Biz bu trenin ya lokomotifi olacağız ya da treni kaçıracağız, fakat kaçırma lüksümüz yok. Yüksek gelirli ülkeler seviyemize ulaşmamız için yüksek katma değerli ihracat ve teknolojik dönüşümden geçmemiz lazım." ifadesinde bulundu.



Küresel ekonominin yavaşlama sürecinde olduğuna dikkati çeken Pekcan, "Küresel ekonomi yavaşlama sürecinde. Dünya Ticaret Örgütü, yüzde 4’ten yüzde 3,7’ye revize etti küresel ticaretin artışını. Bir yavaşlama var. Hatta 13 Şubat’taki toplantısında dedi ki ’Ocak ayı ön analiz ve ön verilerine göre biz bunu daha da aşağılara revize edebiliriz." şeklinde konuştu.



Bursa’nın en çok ihracat yapan şehirlerden biri olduğuna işaret eden Pekcan, "Melek yatırımcılarla, genç girişimcileri bir araya getirmeye çalışıyoruz. ’Teknoloji melekleri’ dediğimiz, yenilikçi ticaret platformu dediğimiz bir çalışma grubumuz var, burada Bursa olarak gerçekten takdire şayan çalışmalar var. Bizim ihracatımız içindeki yüksek teknolojili ürün ihracatının oranı son 10 yılda yüzde 3-4 bandında, 2018 ortalaması yüzde 3,4. Bunu yükseltmek zorundayız. OECD ortalaması yüzde 17, bizim serbest bölgelerde yüzde 10 ile 12 arasında değişiyor." diye ifade etti.



Programa, Bursa Valisi Yakup Canbolat, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ İhracatçılar Birliği Başkanı Baran Çelik ve AK Partili milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 19:08
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