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Bakan Pekcan: Bundan sonra 4 yıl inşallah icraatımıza bakacağız

Beykoz'da oyunu kullanan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Seçimleri de böylece bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra 4 yıl inşallah icraatımıza bakacağız. Hayırlı olsun." dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 13:26
Bakan Pekcan: Bundan sonra 4 yıl inşallah icraatımıza bakacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Beykoz'daki Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu'nda oyunu kullandı.Ruhsar Pekcan, eşi Hasan Pekcan ile birlikte oy kullanacağı Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu'na geldi.

Oy kullanmak için sırada beklerken vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Pekcan, kayıtlı olduğu 1195 numaralı sandıkta oy kullandı.

"Seçimleri de böylece bitirmiş oluyoruz"

Pekcan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Seçimleri de böylece bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra 4 yıl inşallah icraatımıza bakacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 13:26
  1. ruhsar pekcan

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