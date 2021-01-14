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Ekonomi Bakan Pekcan açıkladı! 4.4 milyar liralık…
Ekonomi

Bakan Pekcan açıkladı! 4.4 milyar liralık…

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrükte kaçak olarak yakalanan eşyaların değerinin 4.4 milyar Türk Lirası olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 12:15:00 -
Bakan Pekcan açıkladı! 4.4 milyar liralık…

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Geçen yıl 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik, 2019’daki rakamın yüzde 40 üzerine çıktık." açıklaması yaptı.

"Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2020'de 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi." bilgisini veren Bakan Pekcan, "2019 yılı uyuşturucu yakalamasının yüzde 11,5 üzerine çıktık" diye konuştu.

Bakan Pekcan, açıklamasında şunları kaydetti:

Geçtiğimiz yıl halkımızın sağlığını tehdit eden uyuşturucu, tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içecekler başta olmak üzere, elektronik eşyadan, tekstil ürünlerine; tarihi eser ve kültür varlıklarından, nesli tükenmekte olan canlılara kadar; pek çok farklı alanda yaptığımız yakalamalarla birlikte 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon Türk Lirası değerinde kaçak eşya ele geçirdik.

Geçtiğimiz yıl halkımızın sağlığını tehdit eden uyuşturucu, tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içecekler başta olmak üzere, elektronik eşyadan, tekstil ürünlerine; tarihi eser ve kültür varlıklarından, nesli tükenmekte olan canlılara kadar; pek çok farklı alanda yaptığımız yakalamalarla birlikte 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon Türk Lirası değerinde kaçak eşya ele geçirdik.

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