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Aktüel Bakan Pekcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Bakan Pekcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Pekcan, oylarını "İşitme engelli hastayla iletişim", "Milli yüzücü Nil Şahin", "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" ve "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" isimli fotoğraflar için kullandı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 10:29:41 -
Bakan Pekcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Pekcan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" ve Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" isimli fotoğraflarını tercih eden Pekcan, spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" isimli fotoğrafına oy verdi.

Bakan Pekcan'ın haber kategorisindeki tercihi ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" isimli fotoğrafı oldu.

Pekcan, 2020 yılının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle küresel anlamda hem sağlık hem de ekonomi alanında zor bir yıl olduğunu belirterek, "En büyük fedakarlığı sağlık çalışanlarımızdan gördük. Hepsine minnetle teşekkür ediyoruz." dedi.


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