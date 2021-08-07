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Gündem Bakan paylaştı! İşte orman yangınlarında son durum
Gündem

Bakan paylaştı! İşte orman yangınlarında son durum

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve hemen ardından Türkiye'nin 47 ilinde başlayan orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli'nin paylaştığı listeye göre; son 10 günde 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 02:02:00 -
Bakan paylaştı! İşte orman yangınlarında son durum

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Pakdemirli, 28 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında 209 orman yangınının kontrol altında olduğunu, 5 ilde 13 orman yangınının devam ettiğini bildirdi.

Orman yangınlarında son durum

Bakan Pakdemirli, 28 Temmuz - 5 Ağustos 2021 tarihli orman yangınları detay durumu listesini açıkladı. Çıkan yangınlardan 209 orman yangınının kontrol altına alındığını, 13 yangının kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Muğla’da 15 yangından 8’i, Isparta’da 3 yangından 1’i, Aydın’da 3 yangında 2’si, Karabük’te 2 yangından 1’i ve Burdur’da 1 yangından 1’i devam ediyor.

209 yangın kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman Kahramanları'nın 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı” dedi.

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