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Gündem Bakan Park Jin basın toplantısında Türkçe konuştu: Türkiye'nin büyük fedakarlığını unutmadık
Gündem

Bakan Park Jin basın toplantısında Türkçe konuştu: Türkiye'nin büyük fedakarlığını unutmadık

Yeniakit Publisher
2023-07-29 20:36:00 -

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkçe konuştu.

Hitabına Türkçe mesajlarla başlayan Park, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak 8 yılın ardından Türkiye'yi ziyaret ettiği için memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kore ve Türkiye stratejik ortak olan iki ülke. Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Park, geçmişte Türkiye'nin Kore'ye 20 bin asker gönderdiğini ve Kore-Türk askerinin omuz omuza savaştığını hatırlatarak Kore'nin, Türkiye'nin büyük fedakarlığını unutmadığını vurguladı.

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