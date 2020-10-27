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Ekonomi Bakan Pakdermirli'den Mersin'deki orman yangınına ilişkin açıklama
Ekonomi

Bakan Pakdermirli'den Mersin'deki orman yangınına ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:53:27 -
Bakan Pakdermirli'den Mersin'deki orman yangınına ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına 5 helikopter, 76 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 304 söndürme personeliyle müdahale edildiğini bildirdi.

Pakdemirli, Anamur'daki yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mersin ve Hatay'da ayrı ayrı ikişer yangın çıktığını aktaran Pakdemirli, "Mersin Anamur'da 5 helikopter, 76 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 304 söndürme personeli var. Şu anda kontrol altında olan yangınlar Mersin Anamur 2 yangını, İzmir Karşıyaka, Ordu Akkuş, Sivas Koyulhisar, Hatay İskenderun 2. yangını. Mersin Anamur, Adana Kozan ve Hatay İskenderun'da yangınlar devam ediyor."

Pakdemirli, söz konusu orman yangınına ilişkin Valiliğin soruşturma başlattığı bilgisini paylaştı.

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