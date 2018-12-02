Bakan Pakdemirli’nin uyarısı belediyeleri harekete geçirdi! Çarşı pazarda ‘açık’ satışa sıkı denetim

Gıda güvenliğine büyük önem veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin “Açıkta satılan süt, zeytinyağı gibi ürünlerden uzak duralım. Köye, çiftliğe, kırsala olan özlemimizi sembolize etseler de bu ürünleri her zaman çok iyi niyetli olarak algılamamalıyız” sözleri ambalajsız ürünlerin hijyenik olup olmadığı; yeterince denetlenip denetlenmediği tartışmalarını beraberinde getirdi.

Denetimler sıklaşsın

Çarşı pazarda satılan ürünlerin insan sağlığını tehdit ettiğini belirten uzmanlar, tarım ve orman il müdürlükleri ile belediyelere kontrollerin sıklaştırılması çağrısı yaptı; tüketicilere ise “Ambalajlı ürünleri tercih edin” ikazında bulundu. Gıda Mühendisi Sedat Kuru, ambalajsız ürünlerin denetimi ile ilgili sorunun derinleştiğini söyledi. Söz konusu ürünlerin önemli bölümünün hileli olduğunu kaydeden Kuru, “Örneğin süte kimyasallar katanlar çok. Zeytinyağını diğer yağlarla karıştıranların sayısı da artıyor” dedi.

Ürünlerde yok yok

Üzerinde ‘doğal’ veya ‘organik’ yazan ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Kuru, şunları söyledi: “Söz konusu ürünlerin, tatlandırıcılar veya kimyasallar ihtiva edip etmedikleri bilinmiyor. Tabii bunların aroma veya kıvam verici içermediği iddia ediliyor. Ama bir araştırıyorsunuz ürünlerin içinde yok yok. İşte onun için her platformda ambalajlı, etiketli yiyecek ve içeceklerin tercih edilmesini öneriyoruz. Çünkü bu tip yiyecek ve içeceklerin üretim parametreleri belli olup asgari kontrolleri mutlaka ve mutlaka yapılıyor.”

Gıda güvenliği olumsuz etkileniyor

Ambalajsız ürünlerin gıda güvenliğini olumsuz etkilediğini aktaran Kuru, “Ne yazık ki bunlar dışarıda tutulduğu için hijyenik olmuyorlar. Ortamdan hemen etkileniyorlar, bozuluyorlar ve maalesef insan sağlığını olumsuz etkiliyorlar” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nı denetimlere önem vermeye; teftişlere odaklanmaya davet eden Kuru, tüketicilere ise “Ambalajsız ürün almayın. Etiketlere bakın. Ürünlerin nerelerden geldiğine, neleri içerdiğine göz atın. Dışarıdan aldığınız hammaddenin doğal olup olmadığını sorgulayın” diye seslendi.

Alo 174’e bildirin

Şüphe duyulan; hileli görülen ürünlerin ilgili makamlara bildirilmesi gerektiğin altını çizen Kuru, “Yani bu ‘doğal’ veya ‘organik’ aldatmacalarının devam etmemesi için Alo 174 hattı aranmalı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilerine şikayetler, yakınmalar iletilmeli” diye konuştu.

Yerel yönetimler tetikte

Kocaeli, Konya, Kayseri Büyükşehir belediyeleri gerek paneller ve seminerlerle gerek teftişlerle gıda güvenliğini temin ediyor. İstanbul’un Beyoğlu, Fatih, Eyüpsultan, Başakşehir, Esenler, Sultangazi, Tuzla Belediyeleri ise hem yeme içme yerlerinin hem de fırınların, kasapların hijyenik olup olmadığını belli periyotlarla denetliyor.