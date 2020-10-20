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Ekonomi Bakan Pakdemirli’den yeni kampanya müjdesi
Ekonomi

Bakan Pakdemirli’den yeni kampanya müjdesi

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin daha iyi bir noktaya gelmesinin ancak bilgi ve bilimle mümkün olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 08:55:00 -
Bakan Pakdemirli’den yeni kampanya müjdesi

Ses getiren projeler

Bakan Pakdemirli, Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, babası Ekrem Pakdemirli’nin DEÜ’nün kuruluşunda yer aldığını hatırlatarak, törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin son 18 yılda, milletin verdiği güçle “çaresizlik paradoksunu” yendiğini vurgulayan Pakdemirli, KKTC’nin su sorununa köklü çözüm getirmek amacıyla hayata geçirilen “Türkiye’den KKTC’ye Su Temini Projesi” gibi dünyada ses getiren büyük projelere imza attıklarını söyledi.

Yarın açıklanacak

“Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” adıyla yeni bir projenin hazırlığı içinde olduklarını dile getiren Pakdemirli, “Üretilen 3 gıdadan biri çöpe atılıyor. Bununla ilgili ilgili büyük bir kampanya... Etkisinin en az ‘Geleceğe Nefes’ kadar olmasını istiyoruz. Çarşamba günü bununla ilgili önemli açıklamalarımız olacak” dedi.

35 Ülkeye yayılacak

Geçen yıl düzenlenen Geleceğe Nefes Kampanyası’nda 1,2 milyon kişinin 13,8 milyon fidan diktiğini anımsatan Pakdemirli, gelecek yıl da bu kampanyayı 35 ülkeye yayacaklarını ifade etti. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar günün anısına Bakan Pakdemirli’ye, çini vazo hediye etti.

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