Bakan Pakdemirli’den Simav’a müjdeli haber Kütahya’nın Simav ilçesinde, tarıma dayalı Organize Jeotermal Sera Bölgesi kurulmasıyla ilgili son noktayı Bakan Pakdemirli’nin koyduğu bildirildi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, tarıma dayalı Organize Jeotermal Sera Bölgesi kurulmasıyla ilgili son noktayı Bakan Pakdemirli’nin koyduğu bildirildi. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan ve Simav AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat’ın da katıldığı Kütahya’daki toplantıda Bakan Pakdemirli, Simav’da kurulacak olan organize jeotermal sera bölgesinin, Kütahya’nın bir vizyon projesi olduğunu belirtti.

Ak Parti İlçe Başkanı Kulat, tarıma dayalı organize Jeotermal Sera Bölgesi’nin hayata geçmesindeki son noktayı koyarak, Simav’a müjdeli haberi veren Bakan Pakdemirli’ye, Kütahya Valisi Ömer Toraman’a, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş’a, Kütahya Milletvekillerine, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini bildidi.

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