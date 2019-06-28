Bakan Pakdemirli’den etçi buzağı desteği müjdesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (TSÜMB) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, üreticilere müjde verdi. Pakdemirli, 41 ilde uygulanan Düve Desteği Projesi’nin 81 ile yaygınlaştırılacağını belirterek.28 Haziran 2019 Cuma 12:24
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (TSÜMB) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, üreticilere müjde verdi. Pakdemirli, 41 ilde uygulanan Düve Desteği Projesi’nin 81 ile yaygınlaştırılacağını belirterek, “Düve tutarının yüzde 40’ını Bakanlıkça hibe ediyoruz. Bakanlık politikalarına uygun olarak etçi buzağı üreten işletmelerimize, buzağı desteğinin üzerine 250 lira ilave destek ödeyeceğiz” dedi.
Tüketiciyi “ucuz et”le buluşturmak için yürütülen yeni çalışmaları da anlatan Bakan Pakdemirli, “ESK, temmuzdan itibaren kıyma ve kuşbaşı üretecek” açıklamasında bulundu.
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