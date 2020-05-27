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Aktüel

Bakan Pakdemirli'den "27 Mayıs" mesajı:

"Aziz milletimizin vicdanında açılan derin bir yara, demokrasi tarihimizin büyük utancıdır"

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:04:02 -
Bakan Pakdemirli'den "27 Mayıs" mesajı:

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'nin, milletin vicdanında açılan derin bir yara, demokrasi tarihinin büyük utancı olduğunu bildirdi.

Pakdemirli, 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 60'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"27 Mayıs 1960 darbesi, aziz milletimizin vicdanında açılan derin bir yara, demokrasi tarihimizin büyük utancıdır. Demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum. Bu millet sizi asla unutmayacak."

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