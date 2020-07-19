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Ekonomi

Bakan Pakdemirli: Tarım ürünlerimiz borsalaşacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçinin alın terinin karşılığını alması için çalıştıklarını belirtti. Pakdemirli, tarımda önemli aşamalar kat edildiğini, edileceğini de dile getirerek, “Türkiye’de hububatın yanı sıra diğer ürünlerin de borsalaştığı, ticaretinin yapıldığı duruma inşallah geleceğiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 10:26:00 -
Bakan Pakdemirli: Tarım ürünlerimiz borsalaşacak

Konya Ticaret Borsası (KTB) Elektronik Satış Salonu Gong Töreni’nde konuşan Pakdemirli, ayrıca şunları kaydetti: “Borsaların gelişmesinin çok ama çok önemli. Tabii ki eksiklerimiz var. Ürünleri kalitelerine göre tasnif etmemiz ve buralarda yapacağımız çok iş var. Gelişmiş ülkelerde bakıyorum, 200 yıllık borsalarda artık gelir garantili sigortalar açılıyor. Üretici daha ürününü toprakla kavuşturmadan yani daha tohumunu toprağa atmadan bir sene sonra kaç paraya satacağını biliyor. Bununla ilgili sigortasını alıyor. Geliri de garantili. Bunlar Türkiye için de hayal değil. Bu çalışmaları yaptık. Tek eksiğimiz borsaların yeterince derinleşmesi.”

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