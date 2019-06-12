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Bakan Pakdemirli, SFC Entegre Orman Ürünleri standını ziyaret etti

SFC Entegre Orman Ürünleri San.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:30
Bakan Pakdemirli, SFC Entegre Orman Ürünleri standını ziyaret etti

SFC Entegre Orman Ürünleri San. Tic. A.Ş, Ankara’da gerçekleştirilen Ormancılık Sektörü buluşmasında stant açtı. Standı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de ziyaret etti.


Türkiye’deki OSB (Yönlendirilmiş Neme Dayanıklı Yonga Levha) üretiminin yüzde 70’ini elinde bulunduran ve gerek izolasyon sektörü, gerekse de inşaat sektörünün ülkedeki büyük açığını kapatan SFC Entegre Orman Ürünleri San. Tic. A.Ş, Ankara’da gerçekleştirilen Ormancılık Sektörü buluşmasında stant açtı. Sektörünün lideri konumundaki SFC, MDF, Yonga Levha (Sunta), MDFLAM, SUNTALAM, Kaplama ve Parke’nin yanı sıra OSB ürünlerini sektör temsilcileriyle buluşturdu.


SFC standını ziyaret edenler arasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve birçok sektör temsilcisi de yer aldı. Bakan Pakdemirli ve Genel Müdür Karacabey’e firmaları ve Kastamonu ile ilgili geniş bilgiler sunan SFC Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu, Bakan Pakdemirli ve Genel Müdür Karacabey’i Kastamonu’ya davet etti. Davet için teşekkürlerini sunan Pakdemirli ve Karacabey, en kısa sürede Kastamonu’yu ziyaret etmek istediklerini belirtti.


12-16 Haziran tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü yerleşke alanı içerisinde, kısa adı TORSEB olan “Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşması” etkinliği yapılıyor. Etkinlik kapsamında, Ormancılık sektöründe bulunan ahşap ve ağaç işleri, özel fidancılık, ormancılık iş makine ve ekipmanları, orman yangınları söndürme araç-gereç ve ekipmanları, odun dışı orman ürünleri sektörü, ormancılık alanında faaliyet gösteren bilişim ve teknoloji sektörü, orman kooperatifleri ve ormancılık STK’ları gibi tüm paydaşlar bir araya getiriliyor. Organizasyon kapsamında, mehteran konseri, ödül törenleri, ormancılık sektörü ürünlerinin sergileneceği stantlar, sektör sorunlarının çözümleri için hazırlanacak paneller ile sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleniyor. Etkinliğin son günü olan 16 Haziran’da bir de Murat Kekilli konseri gerçekleştirilecek. Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler M. Sait Zarifoğlu Kapalı Spor Salonunda yapılacak.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:30
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