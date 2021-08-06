Bakan Pakdemirli sevindirici haber verdi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Yeni Akit Ankara
Günlerdir süren orman yangınlarının söndürüldüğü haberi geldi. Sosyal medyadan müjdeli haberi paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.
Yangınların söndürüldüğü haberini paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanınKahramanları’nı yürekten kutluyorum” diye yazdı.