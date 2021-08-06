  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Su tüketimi artıyor! İstanbul'da korkutan artış
Burdur'daki orman yangınından güzel haber
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Hakkari’de eroin operasyonu
Gündem Bakan Pakdemirli sevindirici haber verdi
Gündem

Bakan Pakdemirli sevindirici haber verdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 16:37:00 -
Bakan Pakdemirli sevindirici haber verdi

 Yeni Akit  Ankara 

Günlerdir süren orman yangınlarının söndürüldüğü haberi geldi. Sosyal medyadan müjdeli haberi paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.

Yangınların söndürüldüğü haberini paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanınKahramanları’nı yürekten kutluyorum” diye yazdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay