  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Pakdemirli resmen duyurdu! Yüzde 25 artırıldı
Ekonomi

Bakan Pakdemirli resmen duyurdu! Yüzde 25 artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sürü büyütme ve yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteğini ise yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükselttiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 14:21:00 -
Bakan Pakdemirli resmen duyurdu! Yüzde 25 artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin'den küçükbaş hayvancılarımıza müjde vermek istiyorum. Sürü büyütme ve yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, sürü yöneticisi istihdamı desteğini yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükselttik. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudilerden Rusya çıkışı!
Gündem

Suudilerden Rusya çıkışı! "Türkiye ile çatışmayı..."

Suudi Arabistan'da İngilizce yayın yapan Arab News gazetesi, “Türkiye son birkaç ayda İdlib'deki askeri varlığını güçlendirdiği için son sal..
Sanat değil taciz ve mobing merkezi! Oyuncu Bekir Aksoy rezaleti açığa çıkardı
Medya

Sanat değil taciz ve mobing merkezi! Oyuncu Bekir Aksoy rezaleti açığa çıkardı

TV 8 canlı yayınında konuşan Oyuncu Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy'un tiyatro sahnesinde uğradığı taciz olayını anlattı. Aksoy, "Kimse bana b..
İstanbul can çekişiyor! Geçit küçük reklam büyük
Gündem

İstanbul can çekişiyor! Geçit küçük reklam büyük

İstanbul'a nasıl hizmet edilemezin kitabını yazan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin şehri ne hale getirdiği her gün sosyal medyaya düşen bir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay