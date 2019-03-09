Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! "Yüzde 30 daha fazla ödeme yapacağız"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, döviz kurundan etkilenen çiftçiler için TMO'nun satın alma yaparken daha yüksek fiyat vereceğini söyledi.09 Mart 2019 Cumartesi 17:35
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dövizden en çok etkilenen sektörün tarım sektörü olduğunu belirterek, "İnşallah bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi olarak sizlerin mahsullerinizi ürünlerinizi en iyi fiyatla alacağız. En az yüzde 25-30 daha fazla ödeyerek alacağız" dedi.
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