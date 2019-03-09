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Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! "Yüzde 30 daha fazla ödeme yapacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, döviz kurundan etkilenen çiftçiler için TMO'nun satın alma yaparken daha yüksek fiyat vereceğini söyledi.

09 Mart 2019 Cumartesi 17:35
Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! "Yüzde 30 daha fazla ödeme yapacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dövizden en çok etkilenen sektörün tarım sektörü olduğunu belirterek, "İnşallah bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi olarak sizlerin mahsullerinizi ürünlerinizi en iyi fiyatla alacağız. En az yüzde 25-30 daha fazla ödeyerek alacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 17:35
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO)
  3. Çiftçilere ödeme

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  • memetmemet1 sa önce
    Tulumbada su bitti nasıl olacak bu iş vallaha gelecek iktidarın işi çok zor siz satın borçlanın nasıl olsa gideceğiz diyorsunuz onun içindir ki gelecek iktidarın işi zor ama ben gelecek iktidara bir kaynak sunuyorum bunu yaparlarsa vatandaş da rahat eder gelecek olan iktidar da birinci önerim yolsuzlukları bitirmeleri ikincisi belediyelerdeki ve kamu kuruluşlardaki israfı önlemeliler üçüncüsü suriyelileri derhal ülkelerine göndermeliler inanı 6 ayda bambaşka bir TÜRKİYE olur üstüne birdebitmiş olan üretimi artırırlar ise daha kimse yıkamaz o gelecek iktidarı o iktidarda şimdiden söyleyeyim CHP+İYİ PARTİ selamlar

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