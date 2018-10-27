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Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! 'Üreticiye büyük destek...'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Lisanslı depolarda ilave kira, nakliye ve analiz desteği tebliği bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Destek miktarımız hububatta 3 liradan 6 liraya, pamukta 7 liradan 14 liraya, fındık, zeytin ve kapsama giren meyvelerde 10 liradan 20 liraya ton bazında olmak üzere yükseltilmiştir. Ayrıca nakliye desteği de 25 lira ton, analiz desteği de 25 lira parti başına olmuştur." dedi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 12:22
Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! 'Üreticiye büyük destek...'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri, oda ve borsa başkanları ile üreticilerin katılımıyla, kentteki bir otelde düzenlenen "Tarım ve Orman Sektörü ile Buluşma Toplantısı"na katıldı.

Burada konuşan Pakdemirli, birlikler ve kooperatiflerin üreticiye faydalı işler yapması gerektiğini belirterek, bu konuda kısa zamanda çözüm bulmayı umut ettiklerini söyledi.

Pakdemirli, tarım arazilerini çiftçilere kiraya vermeye başladıklarını anımsatarak, "218 bin çiftçimize 125 milyon lira inşallah destek sağlıyor olacağız. İsterse çiftçimize 10 yıl sonra bu araziyi alacak." diye konuştu.

Bu uygulamanın çiftçiye getirdiği kazanç hakkında bilgi veren Pakdemirli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanlığımızın iki ayağı var. Birincisi 'üreticimizi koruyacağız', diğer ayağımız da 'tüketicimizi kollayacağız' diyoruz. Üreticimiz de enflasyona ezilmeden hakkaniyetli bir para alacak, tüketicimiz de enflasyonun çok üzerinde fiyatlarla karşılaşmayacak. Biz aslında, ağırlıklı olarak üretici tarafında olmamıza rağmen tüketici tarafındaki fiyat artışlarından da şu veya bu şekilde sorumlu bir bakanlığız. İki tarafı da takip ediyoruz."

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı

Bakan Pakdemirli, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na "Ne katkı yapabiliriz?" diye düşündüklerini ve bunla ilgili çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Çeşitli ürünlerde yüzde 10 indirim sağladıklarını ve bu programa katılarak destek verdiklerini anlatan Pakdemirli, "(Şimdi enflasyon yüksek çıksa ne olur, düşük çıksa ne olur) diyeceksiniz. Eğer bir ülkede enflasyon yüzde 10 olursa faizler yüzde 15, enflasyon yüzde 20 olursa faizler yüzde 25, enflasyon yüzde 30 olursa faizler yüzde 35 olur, 40 olursa yüzde 45 olur. O yüzden enflasyonun bu yıl içerisinde performansının iyi çıkartılması çok önemli. Bu konuda da burada bulunan herkesten, üreticilerden, sanayicilerden, yapabilecekleri ne varsa desteklerini bekliyoruz."

Lisanslı depoculuk destekleri

Pakdemirli, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere ödenecek kira, nakliye ve analiz desteklerinin tutarlarının belirlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Lisanslı depolarda ilave kira, nakliye ve analiz desteği tebliği bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Destek miktarımız hububatta 3 liradan 6 liraya, pamukta 7 liradan 14 liraya, fındık, zeytin ve kapsama giren meyvelerde 10 liradan 20 liraya ton bazında olmak üzere yükseltilmiştir. Ayrıca nakliye desteği de 25 lira ton, analiz desteği de 25 lira parti başına olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun."

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 12:22
  1. Adana
  2. Tarım ve Orman Bakanlığı
  3. Bekir Pakdemirli
  4. Büyük destek
  5. üreticilere destek

YORUM YAZ

  • gurbet gurbet 1 sa önce
    millet tokadı yedikten sonra değil iş o tokattan önce bunu yapmaktaydı.geçmiş olsun.vaktinde yerine gelmeyen adalet nasıl adalet değilse bu da öyle.en yakın neticesini 1 yıl sonra alırsınız.ayrıca bu bakan itibarını büyük ölçüde sarsıntıya uğratmıştır.
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