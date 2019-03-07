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Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! "5 yıl boyunca destek verilecek"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan yazılı açıklamada, ’IPARD II’ programı kapsamında, çevre ve toprağın korunmasının amaçlandığı toplam 92 projeye 11 milyon TL’lik destek ödeneceği açıklandı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:59
Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! "5 yıl boyunca destek verilecek"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca (TKDK)’IPARD II’ programı kapsamında, kırsala yönelik çevre ve toprağın korunmasının amaçlandığı yeni destek kaleminin pilot uygulama sonuçlarının belirlendiğini kaydetti. Uygulamanın pilot olarak Ankara’nın Beypazarı ilçesinde başlatıldığını belirten Pakdemirli, "7 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan başvuru çağrısı sonuçlarına göre destek almaya hak kazanan projeler ise belirlendi. Uygun bulunan 92 adet projeye toplam 11 milyon TL destek sağlanacak. Bu projeler sayesinde 1,065 hektar alanda toprak örtüsünün korunması ve erozyonun kontrolüne katkı sağlanacak" dedi.

Projeler 5 yıl desteklenecek

Bakan Pakdemirli, ’Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü Alt Tedbiri’ kapsamında fiğ veya korunga ekimi yapılarak, toprak örtüsünü koruyan ve erozyon kontrolüne katkı sağlayan projenin 5 yıl boyunca destekleneceğini belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"5 yılın 3’ünde fiğ ekimi yapan üreticilere hektar başına yıllık olarak 2 bin TL, 5 yıl boyunca korunga ekimi yapan üreticilere hektar başına yıllık olarak 2 bin 300 TL destek ödenecek. Destek miktarları ise her yıl enflasyon rakamlarına göre güncellenecek. Bu yeni destek uygulaması ile TKDK tarafından doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine, çevrenin, peyzajın, toprağın ve genetik çeşitliliğin korunmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor."

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:59
  1. Ankara
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)
  4. ’IPARD II’ programı

YORUM YAZ

  • hasanhasan44 dk önce
    Ne amaç ile kullanıldığını takip etmediğiniz saçmasapan projeleriniz ile milletin parasını çarçur ettiniz.Yeter artık ya.Destek,teşvik adı ile harcadığınız paraların çoğu başka amaçlarla kullanılıyor.Yapmayın artık,hesapsız,kitapsız işleriniz zulüm oldu,yeter.
  • TayfunTayfun48 dk önce
    Tarımı, çiftçiyi bitir sonra kalk destek ver. Bu neyin kafası?

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