Bakan Pakdemirli: "Kuvvetli meteorolojik hadiseleri SMS ile arıcılarımıza ulaştıracağız"

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, meteorolojik verilerin arıcılıktaki önemine dikkati çekerek, "Arıcılarımızın olumsuz meteorolojik durumdan daha az etkilenmeleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak tahmin ve erken uyarılarımızla süreçte yer alacağız. Kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarılarımızı SMS ile arıcılarımıza direkt ulaştıracağız. Böylece balın miktarına ve kalitesine katkı sağlamış olacağız." dedi.

Pakdemirli, MGM ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği (TAB) arasında tarımsal alandaki meteorolojik tahminlerin paylaşımı konusundaki iş birliği protokolünün imza töreninde yaptığı konuşmada, arının geleceğinin gıdanın geleceği demek olduğunu, arıcılığın devamının hayatın devamı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bitki örtüsü, bitki çeşitliliği, iklimi, coğrafî yapısı ve koloni varlığı bakımından tam bir arıcılık üssü olduğunu aktaran Pakdemirli, "8,1 milyon arılı kovan, 83 bin 210 arıcılık işletmesi ve 114 bin 471 ton bal üretimiyle de ülkemiz, dünyada ikinci sırada yer almakta. Üretilen 114 bin 471 ton balın 30-40 bin tonu çam balı olmakta ve bunun 6 ila 8 bin tonu ihraç edilmektedir. Türkiye'de bal üretiminin yaklaşık yüzde 25'i çam balı niteliğinde olup, doğrudan çam orman alanlarından elde edilmektedir. Dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ını da ülkemiz karşılamaktadır." şeklinde konuştu.

Pakdemirli, balın ülke ekonomine yaklaşık 9 milyar lira katkı sağlandığı bilgisini vererek, "Bu veriler sadece bal üretimi ile elde edilen gelirler. Bunlara polen, balmumu, arı sütü gibi katma değeri olan ürünler dahil değil. Arılı kovan ve ana arı gibi materyallerin sağladığı ekonomik değerler de hesaba katılırsa bu sektörden elde edilecek toplam gelir yaklaşık 16 milyar liradır." ifadelerini kullandı.

Gelişmiş ülkelerdeki yapılan araştırmalarda, arıcılığın polinasyon yoluyla ekonomiye olan katkısının, bal ve balmumu gibi arı ürünlerinden elde edilen gelirin en az 10-12 katı olduğunun ortaya konulduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Bu duruma göre de arıcılığın Türkiye ekonomisine yaklaşık 160 milyar lira gibi önemli bir katkısı olduğu sonucuna varılmaktadır. Yani biz, arıcılık faaliyetlerimizi daha da geliştirdiğimiz takdirde, hem arıcımız kazanacak hem de ülkemize çok ciddi bir gelir sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Arılı kovan ve damızlık ana arı desteklerini sürdürdüklerini anlatan Pakdemirli, Bal Ormanı Eylem Planı kapsamında, 585 bal ormanını arıcıların kullanımına sunmalarının ardından üretimde yüzde 20 civarında bir artışın sağlanmasına katkıda bulunduklarını söyledi.

Pakdemirli, son 5 yılda da Türkiye genelinde arıcılık eğitiminde 2 bin 550 faaliyet yaptıklarını ve bu eğitimlere 32 bin civarında kişinin katıldığını ifade etti.

- "Girişimcilerimizi yatırım yapmaya davet ediyorum"

Pakdemirli, bu yıl devreye aldıkları Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) arıcıların elini güçlendirecek bir platform olduğunu ve arıcılık ürünlerinin de sistem üzerinde işlem görmeye başladığını belirterek, arıcıları burada yerlerini almaya davet etti.

Pakdemirli, ayrıca "Tarımın Geleceği-Geleceğin Tarımı" platformuyla da tarım sanayi entegrasyonunun sağlanması ve arıcılık faaliyetlerine yeni yatırımcıların kazandırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Polen, arı sütü, propolis, arı ekmeği ve apilarnil gibi ürünlerin, son zamanlarda gıda takviyesi olarak kullanılmasının yaygınlaşmasıyla bu ürünlere olan yatırımcı açığının da bulunduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Ülkemizin coğrafyasında yetişen balların, Yeni Zelanda'da üretilen 'manuka balı' gibi dünyaya, mühürlü kutularla pazarlanması gerektiğine inanıyorum. Bunun için de yatırımcılarımızı, girişimcilerimizi, bal ve arı ürünleri konusunda yatırım yapmaya davet ediyorum."

- "Balın miktarına ve kalitesine katkı sağlayacağız"

Pakdemirli, 2018'de meydan gelen koloni çöküşlerinin sadece Türkiye'de değil, dünyada da uzun yıllardır yaşandığına işaret ederek, bu durumun nedenlerini anlamak üzerine yapılan çalışmalarda ise genel kanaatin meteorolojik parametrelerin, bazı parazitlerin ve kimyasalların etkisi yönünde olduğu bilgisini paylaştı.

Kendilerinin de meteorolojik parametrelerin bu kadar önemli olduğu arıcılık için en önemli üretici birliği olan 70 bin üyeli TAB ile iş birliği kararı aldıklarının altını çizen Pakdemirli, şunları söyledi:

"Bu protokol sayesinde, arıcılarımızın olumsuz meteorolojik durumdan daha az etkilenmeleri için, MGM olarak 7 gün 24 saat yaptığımız tahmin ve erken uyarılarımızla süreçte yer alacağız. Kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarılarımızı SMS ile arıcılarımıza direkt ulaştıracağız. Arıların beslenme sahasını ve arıcılarımızın konaklayacakları bölgeleri daha iyi tespit edebilmeleri için geçmiş yıla ait verilerimizi kendileri ile paylaşacağız. Paylaşılan bu bilgilerle sıcak hava ve soğuk hava dalgalarını, kuvvetli meteorolojik hadiselerin tahminini arıcılarımıza direkt ulaştıracağız. Böylece balın miktarına ve kalitesine katkı sağlamış olacağız."

- "Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da tahmin ve erken uyarı kuruluşu olan MGM'nin başta tarım, ulaştırma, sağlık, çevre, enerji ve savunma gibi sektörlere ihtiyaç duydukları stratejik öneme haiz meteorolojik hizmetleri sağladığını aktardı.

Bunun için ülke geneline yayılmış 2 bin 47 modern gözlem sistemi, sahip oldukları büyük veri bankası ve kapsamlı uluslararası ilişkileriyle 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduklarını belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Bu protokol kapsamında kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarılarımızı SMS ile arıcılarımıza direkt ulaştıracağız. Böylece arıcılarımız konaklayacağı bölgeleri daha iyi tespit edebilmeleri için geçmiş yıllara ait verileri de kendileriyle paylaşacağız. Taşra teşkilatımızda görev yapan çalışma arkadaşlarımızla birlikte üreticilerin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz."

TAB Başkanı Ziya Şahin ise arıcıların selden dondan zarar görmemesi için birkaç gün öncesinden uyarılacaklarını vurgulayarak, "Ayrıca arıcılarımızın gideceği noktalardaki hava durumları da kendileriyle paylaşılacak." dedi.

İmza töreninin ardından Şahin, Pakdemirli'ye ahşaptan arı maketi hediye etti.