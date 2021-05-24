Bakan Pakdemirli duyurdu: Türkiye'de bir ilk
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de bir ilkin yaşandığını Hatay'dan duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisimiz (TMO) alımlara başladıktan sonra hasat sonundaki fiyatlarını en kısa zamanda açıklayıp, çiftçimizin, üreticimizin malı üzerinden, ürünü üzerinden kimsenin spekülasyon yapmaması hedefiyle çalışmalarını sürdürecektir. Burada da ifade etmek isterim ki TMO hiçbir kar amacı gütmeden başa baş fiyatlarla hasat sonu fiyatını yakın zamanda açıklıyor olacaktır." açıklamasında bulundu.