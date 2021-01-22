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Gündem Bakan Pakdemirli Diyarbakır'da konuştu: Buralar terörle değil güzelliklerle anılmalı
Gündem

Bakan Pakdemirli Diyarbakır'da konuştu: Buralar terörle değil güzelliklerle anılmalı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Diyarbakır'da konuştu. Bakan Pakdemirli, "İnsanlarımızın buraları terörle değil güzelliklerle anması lazım." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 22:15:00 -
Bakan Pakdemirli Diyarbakır'da konuştu: Buralar terörle değil güzelliklerle anılmalı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) hibe desteğiyle Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinde kurulan Beymir Entegre Et Tesisinin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Pakdemirli, Silvan Projesini inceleme imkanı bulduklarını belirterek projenin özellikle Ankara'dan çok sıkı takip edildiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, "İnşallah görev süremiz dolmadan, 2023'te doluyor biliyorsunuz, buranın bitmesi veya bitmeye çok yakın hale getirilmesi konusunda Diyarbakır'a söz veriyoruz." dedi.

'Buralar terörle değil güzelliklerle anılmalı'

"Bundan sonra insanlarımızın buraları terörle değil güzelliklerle anması lazım." diyen Bakan Pakdemirli, "Bu ne büyük mutluluktur ki böyle güzel bir tesisin açılışını yapıyoruz. Devlet her türlü imkanıyla burada. 58 tesisin 56'sında devletin eli, katkısı var. Elbette devletin eli ve katkısı olacak. Devlet bu tesisi belki kendisi yapabilirdi ama yapsa verimli işletemezdi. Bu durumda verimli işleteceklere teslim etmiş oluyor. Bunların sayısını artırmamız lazım. Bölge insanımızın refahını, gelirini, çiftçimizin, üreticimizin, besicilerimizin, yetiştiricimizin gelirini artırmamız lazım. Bu anlamda katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından tesisi gezdiler

Törende, Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve TKDK Başkan Vekili Muhammed Adak da konuşma yaptı. Daha sonra Bakan Pakdemirli, diğer katılımcılarla tesisin açılışını gerçekleştirdi. Pakdemirli ve beraberindekiler açılışın ardından tesisi gezdi.

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