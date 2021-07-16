Bakan Pakdemirli anons etti! Üs bölgesi boşaltılıyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan yapılan müdahaleler devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kullanılan üs bölgesinin terk edilmesi gerektiğini telsizle anons etti. Bölgedeki 50 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında, dün sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün akşam saatlerine kadar havadan ve karadan alevlere müdahale etti.

Bölgede hala çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.

Sabah saatlerinde ise genişleyerek devam eden alevlerin tehdit ettiği bölgedeki 50 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telsizle üs bölgesi olarak kullanılan bölgenin terk edilmesi gerekeceğini anons etti. Bakan Pakdemirli'nin anonsuyla birlikte helikopterle yeni üs bölgesi belirleniyor.