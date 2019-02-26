Bakan Pakdemirli AA Editör Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin et stokunun yeterli olduğunu belirterek, "Et ve Süt Kurumunun (ESK) deposunda 50 bin tona yaklaşan stoku var. Türkiye'nin bu alanda, kısa vadede bir sıkıntısı görünmüyor." dedi.

Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kırmızı etin tanzim noktalarında satılıp satılmayacağı konusundaki soru üzerine Pakdemirli, etle ilgili zaten tanzim noktaları bulunduğunu ifade ederek, "Bu, Et ve Süt Kurumumuzdur. Vatandaşımız buralara gelip ihtiyacı olan eti alıyor." diye konuştu.

Pakdemirli, vatandaşın ucuza kuşbaşı et ve kıyma yemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından proje başlatıldığını anımsatarak, bu projenin devam ettiğini söyledi.

Ucuz et ve kıymanın 81 ilde teşkilatı olan üç zincir mağazada satıldığını anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Onun için buna özel bir tanzim yapmayı gerekli görmüyorum. Gerekiyorsa bu konuşulabilir. İleride tanzim nevi kooperatif marketlerde bu işin satışı söz konusu olabilir ama bugün itibarıyla tanzim noktalarında et satışlarına hem hijyen açısından hemde diğer açılardan uygun olmadığını düşünüyorum. Orta vadeli projelerde bu belki yer alabilir ama bugün itibarıyla et ile ilgili bir problem yoktur."

Pakdemirli, 29 liraya kıyma 31 liraya kuşbaşı et alınabildiğinin altını çizerek, bu fiyatlarla dengeli ve enflasyonun altında fiyat artışı sağlandığını dile getirdi.

ESK'nin 6 aydır et ithalatı yapmadığını ifade eden Pakdemirli, "Türkiye'nin ette stokları yeterli. Ayrıca ESK'nin deposunda 50 bin tona yaklaşan stoku var. Türkiye'nin bu alanda, kısa vadede bir sıkıntısı görünmüyor. İhtiyaç olursa ithalat yaparız." dedi.

- "Kenevirle ilgili eylem planı hazırlığımız var"



Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından gündeme gelen kenevir üretimi konusuna da değinerek, atılacak adımlara yönelik bilgi verdi.

Türkiye'de 19 ilde kenevir ekimi yapıldığını dile getiren Pakdemirli, şunları söyledi:

"Bu illerin bir kısmında da ekimle ilgili talep yok. Kenevir ekilecek ve devlet hepsini alacak gibi kamuoyunda yanlış bir algı oluştu. Devletin bunu almayla ilgili bir plan ve programı yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği yön doğrultusunda üretimle ilgili çalışmalarımızı artırdık. Bu sadece bizi kapsayacak bir çalışma değil. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile de görüşüyoruz. Bu işin sanayisini de oluşturmalıyız. 50 milyon doları, 100 milyon doları aşkın yatırım yapmayı taahhüt eden yatırımcılarımız kenevir ekimi için müsaade istiyor. Onları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza yönlendiriyoruz. Yeter ki yatırım yapılsın, müsaadesini veriyoruz."

Pakdemirli, kenevir üretiminin tüm illere yayılması durumunda Türkiye'nin tohumda bunu karşılayabilecek imkanı olmadığına dikkati çekerek, "Bu işi adım adım mutlaka bir eylem planı çerçevesinde yürütmeliyiz. Kenevirin kullanım alanları çok fazla. Ciddi bir katma değeri yurt dışına bırakmıyorsunuz. Yerli sanayimizin kalkınması açısından önemli." diye konuştu.

Kenevirin tekstilde, askeri amaçlı örtülerde, otomobil sektöründe, ilaç sanayisinde kullanıldığına işaret eden Pakdemirli, bu ürünün küllerinden gübre, tohumundan yağ, küspesinden de hayvan yemi elde edilebildiğini kaydetti.

Pakdemirli, kenevir konusunda Türkiye'nin hedeflerinin iyi belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kenevirle ilgili eylem planı hazırlığımız var. Külliyenin de hazırlamış olduğu bir eylem planı var. Bu konuda gerekli adımları attık, atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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