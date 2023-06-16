Bakan Özhaseki'den İstanbul depremi uyarısı! 'Vakit daraldı'

Kahramanmaraş'taki depremzede konutlarına ilişkin çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Özhaseki CNN Türk canlı yayınına katıldı.

Özhaseki'nin gündeminde olası İstanbul depremi vardı. Mehmet Özhaseki, yaşanan acılardan ders çıkartılması gerektiğini söyledi.

"99 depreminden sonra inşaat ile ilgili yönetmelikler baştan sona elden geçirildi. Bu tarihten sonra yapılan binalar sağlıklı." diyen Özhaseki, "Şimdi büyük bir afet daha yaşadık buradan yeni dersler çıkarmamız lazım." ifadesini kullandı.

TOKİ binalarının sağlamlığına dikkat çekti

"Denetimlerin, kontrollerin çok daha sıkı bir şekilde yapılması lazım." mesajı veren Bakan Özhaseki, "TOKİ’nin binaları yıkılmadı, demek ki burada bir keramet var. Bu konularda taviz vermeye niyetimiz yok. İnşaatlarımızı normlara uygun yaparsak deprem geldiğinde insanlar sadece biraz sallanır uykusu kaçar." dedi.

İstanbul'daki riskli binaları hatırlatan Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

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Marmara açıklarında fay kırıkları hareketli şekilde bizi bekliyor. Kimseyi tedirgin etmek istemeyiz ama vakit daraldı. Yaklaşık 6 milyon bağımsız birim var İstanbul’da. Bunlardan 600 bini çok riskli görünüyor. Bir takım rezerv alanlarda önce riskli alanları taşıyacağız. Hep birlikte seferber olacağız.