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Gündem Bakan Özhaseki'den 'İsrail ile ticaret' protestosuna sert tepki!
Gündem

Bakan Özhaseki'den 'İsrail ile ticaret' protestosuna sert tepki!

Yeniakit Publisher
2024-03-20 19:43:00 - 2024-03-20 20:07:46

Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa'da pankart açarak 'İsrail ile ticaret' protestosu yapanlara sert tepki gösterdi.

Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa'da yapılması planlanan 3 bin 123 konutun temel atma törenine katıldı.

Bakan Özhaseki kürsüde konuşurken bir grup üzerinde, "İsrail ile Ticaret Filistine İhanet" yazılı pankart açtı.

'Siz ancak bu işi istismar edersiniz'

Bakan Özhaseki protestoculara sert ifadelerle tepki gösterdi.

Özhaseki, "İnsanları provoke etmeyin. Sizi tutup buraya gönderenlere söyleyin; Filistin için ciğeri yanan gece gündüz uğraşan tek lider ve o da Recep Tayyip Erdoğan. Siz ancak bu işi istismar edersiniz." dedi.

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