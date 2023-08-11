Bakan Özhaseki'den deprem konutları açıklaması: Bir zorluğumuz var

Kahramanmaraş'taki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantı gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentte bugün birçok konut ve iş yerinin temelini attıklarını belirterek, bu yatırımların hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu dile getiren Özhaseki, Türkiye topraklarının yüzde 66'sının birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yer aldığını anımsattı.

"Deprem ülkesi olduğumuzu bilelim" diyen Özhaseki, Himalayalar'dan başlayıp Alplere doğru devam eden sıradağlar içerisinde en riskli 5 ülkeden birinin Türkiye olduğuna da dikkati çekti.

"Bir zorluğumuz var"

Özhaseki, Bakanlık olarak daha önceden deprem bölgesindeki rezerv alanlarda, bugün ise şehir merkezinde çalışmalara başladıklarını ifade etti.

180 bin konutun inşasına başladıklarını ve inşaatların devam ettiğini hatırlatan Özhaseki, "Bir zorluğumuz var. Rezerv alanlarda yer bulamıyoruz. Yani çevrede hazine arazileri arıyoruz oralarda yer bulmak bazen mümkün olmuyor. Mesela Hatay'da hiç bulamıyoruz. Sonra insanlar 10, 15 kilometre öteye yaptığımız evlere gitmek istemiyorlar. Eski hatıralarının bulunduğu, yaşadıkları yerde devam etmek istiyorlar. Onun için de mecburiyet olarak yerinde dönüşüme başladık." diye konuştu.

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