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Gündem Bakan Özhaseki’den açıklama! Malatya'da 338 geçici iş yeri teslim edildi
Gündem

Bakan Özhaseki’den açıklama! Malatya'da 338 geçici iş yeri teslim edildi

Yeniakit Publisher
2023-06-24 13:48:00 -
Bakan Özhaseki’den açıklama! Malatya'da 338 geçici iş yeri teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da depremden etkilenenler için inşa edilen 338 geçici iş yerinin teslim edildiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından deprem felaketinden etkilenen illerden Malatya'da, kurulan geçici iş yerlerini anlatan video paylaştı. Bakan Özhaseki, "Deprem bölgesinde, yaralarımızı el ele vererek hızla sarıyoruz.

Depremzede kardeşlerimiz için yapımını tamamladığımız 338 geçici iş yerimizi daha teslim ettik. Esnafımız yeni yerlerinde 'Bismillah' diyerek dükkanlarını açtı. Kazançları hayırlı, bereketli olsun" dedi. 

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