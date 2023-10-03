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Gündem Bakan Özhaseki yeni planı açıkladı!
Gündem

Bakan Özhaseki yeni planı açıkladı!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 11:45:00 -
Bakan Özhaseki yeni planı açıkladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmaları için yaptıkları yeni planı açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da Bağcılar Yeni Mahalle 1538. Sokak’taki “Kentsel Dönüşüm Kapsamında Toplu Yıkım Töreni”ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Özhaseki, İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarında atılacak yeni adımları açıkladı. Kentsel dönüşümü hızlandırmak istediklerini belirten Özhaseki, İstanbul’da 188 yerde dönüşüm olduğunu, buralarda binlerce konutun dönüşeceğini, 600 bin civarında konutun değişimi ve dönüşümünün ise sağlandığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesinde açıkladığı “Yarısı Bizden” kampanyasını hatırlatan Özhaseki, şunları kaydetti: “Önümüzdeki günlerde bunun şartlarını açıklayacağız, nasıl devam edeceğini söyleyeceğiz.

Bir milyondan fazla vatandaşımız buna müracaat etmiş. Onlar içerisinde toplam bina sayısı da 90 bin. 90 bin binayı da inşallah böyle dönüştüreceğiz. Biz onlara hibe para vereceğiz. Bir kısmına kendileri katlanacaklar, bir kısmını da biz vereceğiz. İnşallah bir taraftan da hızla bu dönüşmüş olacak. Bir taraftan da yasal olarak İstanbul’da nasip olursa yeni bir başkanlık kurarak özel İstanbul’daki kentsel dönüşümü devam ettirmek istiyoruz.

Şu anda bir genel müdürlük bünyesinde 81 vilayetimizde olduğu gibi İstanbul da bir parça olarak devam ediyor.” Ancak İstanbul’u yeni bir genel müdürlüğe dönüştürüp kendi içinde bütçesi olan, sadece İstanbul’la uğraşacak olan, gece-gündüz demeden ‘İstanbul’u nasıl dönüştürürüm’ diye uğraşacak bir birim kuracaklarını kaydeden Özhaseki, “Buna uygun da hazine arsalarını değerlendirdiğimiz, oradan elde ettiğimiz gelirleri burada tutup sadece ve sadece kentsel dönüşüm için kullanacağımız bir birim kuruyoruz.
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Bir taraftan da hazırladığımız rezerv alanlarda Allah nasip ederse 350 bin civarında konutu da biz yeniden, sıfırdan yapmış olacağız. En riskli yerleri buralara taşıyıp boşalan yerleri de o ilçemizin sosyal donatısı olarak kullanılmak üzere ilçe belediyelerimize bırakacağız. İstanbul için de böyle bir hazırlığımız var” diye konuştu.

Kentsel dönüşüm çalışmaları yapmayan belediye başkanlarına tepki gösteren Özhaseki, şöyle konuştu: “Ne yazık ki bir kısım belediye başkanlarımız hiç bu dallara basmıyorlar, hiç bu taraklarda bezleri yok. Sanki onların orası emniyetli bir yer. Dışarıda gidiyor, çiçekle böcekle uğraşmaya, akşama kadar düğün dernek gezmeye devam ediyor.

Değerli kardeşlerim, bu işin üçüncü ayağı sizseniz, en önemli ayağında siz varsanız, ne olur belediye başkanlarını sıkıştırın. ‘Niye kentsel dönüşüm yapmıyorsun, bizim evler riskli, sen neredesin.’ deyin. Gelsinler bütün semtlerde onlar da uğraşsınlar. Vatandaşlarla bu işin hesabını, planlamasını yapsınlar. Sonra bakanlığa gelsinler, hangi partiden olursa olsun sonuna kadar kapımız açık çünkü bu memleket bizim, bu insanlar bizim. İnşallah bu gayretle de biz devam edeceğiz zaten. Haliyle önümüzde bizim de bir yol haritamız var.

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı ve ilerleyen günlerde TBMM’ye sunulması planlanan kanun teklifine göre, kentsel dönüşümde kat malikleri anlaşma oranı üçte ikiden salt çoğunluğa çekilecek. AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu hafta meclisin gündemine sunulması beklenen Kentsel Dönüşüm Yasası ile kentsel dönüşümlerde kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanan uzayan süreçlerin kısaltılması planlanıyor. Mevcut yasaya göre, kentsel dönüşüm kararı için üçte iki çoğunluk aranıyor.

Teklifle bu oran salt çoğunluğa düşürülecek; kat maliklerinin yarısından bir fazlası ile karar alınabilecek. Teklifin komisyondaki görüşmelerinde, ortaya çıkacak olumlu ve olumsuz durumların etki analizi ele alınacak. Teklifle, ulaşılamayan kat malikleri sebebiyle uzayan kentsel dönüşüm süreçlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Tebligat Kanunu’ndan kaynaklı gecikmeleri engelleyecek düzenlemelerin de yer aldığı teklifle kentsel dönüşümde hızlı sonuç alınması planlanıyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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